Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Tecrübeli oyuncu Rus ekibine transfer oldu

Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcusu Bakhtiyor Zainutdinov'un Rusya ligi ekibi Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Bakhtiyor Zainutdinov'un takımdan ayrıldığını açıkladı.

Tecrübeli oyuncu, Rus ekibi Dinamo Moskova'ya transfer oldu.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bakhtiyor Zainutdinov, Dinamo Moskova Kulübü’ne transfer oldu. Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

49 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda transfer ettiği 27 yaşındaki Kazak futbolcu, siyah-beyazlı formayla 49 resmi maçta bir kez gol sevinci yaşadı.