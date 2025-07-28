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Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elenirse çanlar onun için çalacak! Solskjaer'i stres bastı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş Avrupa Ligi&#039;nden elenirse çanlar onun için çalacak! Solskjaer&#039;i stres bastı
Avrupa Ligi, Ole Gunnar Solskjaer, Shakhtar Donetsk, Sergen Yalçın, Taraftar, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Camia son dört sezonda olduğu gibi kasım ayında havlu atılmaması için alarm durumuna geçti. Shakhtar karşısında rövanşta da kötü sonuç çıkarsa Norveçli teknik adamın durumu kritikleşecek.

MURAD TAMER - Beşiktaş’ta sezonun ilk maçında Shakhtar Donetsk karşısında elde edilen ağır mağlubiyetin moral bozukluğu devam ediyor. Henüz ilk maçtan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in geleceğinin konuşulmasının sebebi, sergilenen futbolun hiç umut vermemesi. Siyah beyazlıların sadece maçı kaybetmesi değil, oyun anlayışı olarak da defansif gözükmesi eleştirileri artırdı. Siyah beyazlı camia da oluşan tablo neticesinde şu anda gergin. Özellikle son dört sezonda olduğu gibi lige kasım ayında havlu atılmaması için alarma geçildi.

Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elenirse çanlar onun için çalacak! Solskjaer'i stres bastı - 1. Resim

TARAFTAR BÖLÜNDÜ

Shakhtar Donetks karşısındaki rövanşta yine kötü bir skor ve umut vermeyen futbolun sergilenmesi durumunda Solskjaer’in geleceği masaya yatırılabilir. Camianın beklentisi, Ukrayna temsilcisi karşısında takımın Beşiktaş’a yakışır performans göstermesi. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e ilk maçta evinde 4-2 mağlup olarak tur şansını zora sokarken, stadyumda yaşanan olaylar taraftarları ikiye bölmüştü. Bir bölüm Sergen Yalçın tezahüratı yaparken, diğer taraf ise ıslıkla karşılık vermişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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