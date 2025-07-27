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Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşiktaş&#039;ın Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları açıklandı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'da yapacağı 2. eleme turu rövanş maçının deplasman tribünü bilet fiyatları açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Krakow'da bulunan Reymana Stadı'nda oynanacak müsabakada deplasman tribünü biletleri 15 euro olarak belirlendi.

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı bilet fiyatları açıklandı - 1. Resim

Beşiktaşlı taraftarlar, kendilerine ayrılan biletleri yarın ve salı günü Tüpraş Stadı'nda bulunan sporcu girişinden satın alabilecek.

Bilet almak isteyen taraftarların ödemelerini nakit ve euro olarak yapması, yanlarında da vize, pasaport ya da oturum kartlarını getirmeleri gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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