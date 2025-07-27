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Solskjaer'den Başkan Adalı'ya: Bize çok acil transfer lazım

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Solskjaer&#039;den Başkan Adalı&#039;ya: Bize çok acil transfer lazım
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer, Transfer, Shakhtar Donetsk, Milot Rashica, Serdal Adalı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transferlerin kampa yetişmemesi, yeni isimlerin de hazır olmamasından yakınan Norveçli teknik adam, Başkan Serdal Adalı’dan sağ bek, ön libero, stoper ve kanat takviyesi istedi.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ın sezonun ilk maçında Shakhtar Donetsk’e evinde 4-2 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi şansını ateşe atmasıyla eleştiri okları Ole Gunnar Solskjaer’e yönelmişti.

Ortaya konan kötü futbol sebebiyle hayal kırıklığına uğrayan Başkan Serdal Adalı, Norveçli teknik adama ağır mağlubiyetin sebebini sordu. Solskjaer’in mazeretleri oldukça fazla oldu. Takımdan ayrılacağı belli olan oyuncuların gönderilemediğini ve bu yüzden kamp döneminin verimli geçmediğini söyleyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, arzu edilen takım için acil transferlere ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Solskjaer'den Başkan Adalı'ya: Bize çok acil transfer lazım - 1. Resim

İLK MAÇTA OLMAZ

Sağ bek, ön libero, stoper ve kanat bölgelerine takviye isteyen Solskjaer, mevcut kadrodaki isimlerin de çoğuyla yolların ayrılmasını bekliyor. Bu  oyuncuların Rashica, Muçi, Joao Mario, Onana, Zaynutdinov, Al Musrati, Amir Hadziahmetovic, Emrecan Uzunhan, Tayyip TalhaveSalih Uçan olduğu öğrenildi.

Yeni transferler Orkun Kökçü ve Jurasek’in henüz hazır durumda olmadığını, bunu anlayabilmek için de yeteri kadar maça çıkamadıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, sistemin ilk resmî maçta oturmasının mümkün olmadığını söyleyerek kendisini savundu. 

RANGERS İSTEKSİZ AMA... RIDVAN GERİ DÖNÜYOR

Beşiktaş üç sezon önce 4,5 milyon avro karşılığında Rangers’a sattığı Rıdvan Yılmaz’ı geri getirmek istiyor. Millî oyuncu da yuvasına dönmek için çok istekli ancak İskoç kulübünün 3 milyon avroluk talebi transferi zorluyor. Shakhtar maçı sonrası görüşmelerin artacağı öğrenildi.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Shakhtar Donetsk maçında oyundan alınırken tribünlerin yoğun tepkisine maruz kalan Milot Rashica’nın morali çok bozuk. Yeni transfer Tammy Abraham’la da tartışma yaşayan Kosovalı oyuncunun takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi. Solksjaer de oyuncu için “Gönderilebilir” raporu verdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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