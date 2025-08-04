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Galatasaray'da kaleci krizi! City inadında ısrarlı, yeni hedefler sırada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da kaleci krizi! City inadında ısrarlı, yeni hedefler sırada
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başkan Dursun Özbek hafta içinde Okan Buruk’un da katılacağı bir toplantı yaparak kaleci problemini çözecek. Ederson konusunda M. City’nin inadı bir türlü kırılmıyor. John Victor için Botafogo’ya teklif yapıldı.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Galatasaray'da kaleci transferinin yol haritası bu hafta şekillenecek. Başkan Dursun Özbek, Victor Osimhen operasyonu sonrasında kaleci, sağ bek ve stoper hamleleriyle alakalı kurmaylarıyla toplantı yapma kararı aldı. Bu toplantıya teknik direktör Okan Buruk, Sportif AŞ Başkanvekilleri İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukçu da katılacak.

Finansal açıdan bundan sonraki transfer stratejisi, limitler, bütçenin de masaya yatırılacağı bu zirvede 1 numara için hedefler konuşulacak.

CİTY İNDİRİM YAPMIYOR

Kaleci konusunda aklı ve gönlü Ederson'da olan Galatasaray, Manchester City'ye bu oyuncu için 9 milyon avroluk resmî teklif yaptı fakat henüz olumlu cevap alamadı. Ederson ile de yıllık 8 milyon avroya anlaşan sarı kırmızılılar, İngilizlerin bonservis konusunda fiyat kırmasını iki haftadır bekliyor.

Ederson'da City'nin inadına takılan Galatasaray diğer alternatifler için de teyakkuzda. Botafogo'da forma giyen ve Avrupa'da üç kulübün daha ilgilendiği John Victor için resmî teklif verildi.

29 yaşındaki John Victor kariyerinde 138 resmî maça çıktı. Botafogo’da 84 maça çıkan başarılı kaleci, bu süreçte birçok kritik kurtarışla takımına katkı sağladı.

SOMMER VE UĞURCAN...

Galatasaray, 29 yaşındaki file bekçisi için Botafogo'ya 8 milyon avroluk fiyat sundu. Everton'ın da kadrosuna katmak istediği John Victor'un, Galatasaray'ın bu teklifine olumlu yaklaştığı belirtildi.

Diğer taraftan ise bu zirvede listede bulunan Yan Sommer ve Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır başta olmak üzere diğer kaleci adayları ile maliyetleri de masaya yatırılacak.

Başkan Özbek ve Okan Hoca'nın görüşlerine göre yol haritası çizilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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