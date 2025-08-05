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Morata transferinde son durum! Galatasaray kararını verdi: İstenen para ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alvaro Morata, Galatasaray, Milan, Serie A, Süper Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata, Serie A ekibi Como'ya transfer olmak için kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sarı-kırmızılılar, İspanyol golcünün transferinde pazarlığı sıkı tutuyor.

Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Victor Osimhen ile sözleşme imzalayan ve kadrosunda Mauro Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi.

Morata transferinde son durum! Galatasaray kararını verdi: İstenen para ortaya çıktı - 1. Resim

4 MİLYON EURO TAZMİNAT

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Morata’nın sözleşme feshi için Como’dan 3-4 milyon euro tazminat talep etti. Ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan ile 10 milyon euroya anlaşan Como, bu bedelden fazla bir rakam ödemek istemiyor.

17 MAÇTA 7 GOL

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a imza atan dünyaca ünlü santrfor, süre aldığı 16 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Morata transferinde son durum! Galatasaray kararını verdi: İstenen para ortaya çıktı - 2. Resim

Galatasaray'ın, 15 Ocak 2026 tarihine kadar 8 milyon euro veya 10 Haziran 2026 tarihine kadar 9 milyon euro karşılığındaMorata'nın bonservisini alma hakkı bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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