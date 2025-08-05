Morata transferinde son durum! Galatasaray kararını verdi: İstenen para ortaya çıktı

Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata'nın transferi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Victor Osimhen ile sözleşme imzalayan ve kadrosunda Mauro Icardi'yi de bulunduran sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili kararını verdi.

4 MİLYON EURO TAZMİNAT

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Galatasaray, Morata’nın sözleşme feshi için Como’dan 3-4 milyon euro tazminat talep etti. Ancak oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Milan ile 10 milyon euroya anlaşan Como, bu bedelden fazla bir rakam ödemek istemiyor.

İlgili Haber Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Frankowski için görüşmeler başladı

17 MAÇTA 7 GOL

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a imza atan dünyaca ünlü santrfor, süre aldığı 16 maçta 7 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray'ın, 15 Ocak 2026 tarihine kadar 8 milyon euro veya 10 Haziran 2026 tarihine kadar 9 milyon euro karşılığındaMorata'nın bonservisini alma hakkı bulunuyor.