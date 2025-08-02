Galata Kulesi, 5 yıldız, Boğaz, maske, ada... Galatasaray'ın Osimhen videosu sosyal medyayı salladı

Galatasaray, günlerce süren görüşmeler sonunda İtalya kulübü Napoli'den 75 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan elde edilecek kârdan yüzde 10 pay ile kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"HER MASKENİN ARDINDA BİR GÖREV VARDIR"

"Her maskenin ardında bir görev, bir amaç ve ortaya çıkmayı bekleyen bir miras yatar" başlıklı video; 5 yıldızlı Galatasaray ambleminin yansıtıldığı Galata Kulesi ile başlarken, daha sonraki görüntülerde Osimhen, Boğaz'daki bir teknede görülüyor.

"ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALAMADI"

Her sezon için 21 milyon eurodan 4 yılık sözleşme imzalanan Nijeryalı futbolcunun taktığı maskeye vurgu yapılan videoda, maskenin bir karakteri anlattığı ve yıldız oyuncunun şehrin çağrısına kayıtsız kalamadığı ifade edildi.

TARAFTARLA DOLU TEKNEYLE GALATASARAY ADA'SINA

Videonun devamında Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızı bayraklar ile donatılan ve taraftarların tamamen doldurduğu tekneyle Galatasaray Adası'na ulaşıyor.