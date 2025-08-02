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Haberler > Spor > Galata Kulesi, 5 yıldız, Boğaz, maske, ada... Galatasaray'ın Osimhen videosu sosyal medyayı salladı

Galata Kulesi, 5 yıldız, Boğaz, maske, ada... Galatasaray'ın Osimhen videosu sosyal medyayı salladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen, Galatasaray, Transfer, Napoli, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-kırmızılı kulüp, Napoli'ye bir yıl içinde ödenecek 75 milyon euro bonservis ile "Türk futbol tarihinin en pahalı transferi" olan Victor Osimhen için çarpıcı bir video hazırladı. İtalyan basını tarafından transfer sürecinde atılan "Solo Il Gala" (sadece Galatasaray) başlığına da vurgu yapılan video, sosyal medyada ksa sürede gündem oldu.

Galatasaray, günlerce süren görüşmeler sonunda İtalya kulübü Napoli'den 75 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan elde edilecek kârdan yüzde 10 pay ile kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Galata Kulesi, 5 yıldız, Boğaz, maske, Ada... Galatasaray'ın Osimhen videosu sosyal medyayı salladı - 1. Resim

"HER MASKENİN ARDINDA BİR GÖREV VARDIR"

"Her maskenin ardında bir görev, bir amaç ve ortaya çıkmayı bekleyen bir miras yatar" başlıklı video; 5 yıldızlı Galatasaray ambleminin yansıtıldığı Galata Kulesi ile başlarken, daha sonraki görüntülerde Osimhen, Boğaz'daki bir teknede görülüyor.

Galata Kulesi, 5 yıldız, Boğaz, maske, Ada... Galatasaray'ın Osimhen videosu sosyal medyayı salladı - 2. Resim

"ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALAMADI"

Her sezon için 21 milyon eurodan 4 yılık sözleşme imzalanan Nijeryalı futbolcunun taktığı maskeye vurgu yapılan videoda, maskenin bir karakteri anlattığı ve yıldız oyuncunun şehrin çağrısına kayıtsız kalamadığı ifade edildi.

Galata Kulesi, 5 yıldız, Boğaz, maske, Ada... Galatasaray'ın Osimhen videosu sosyal medyayı salladı - 3. Resim

TARAFTARLA DOLU TEKNEYLE GALATASARAY ADA'SINA

Videonun devamında Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızı bayraklar ile donatılan ve taraftarların tamamen doldurduğu tekneyle Galatasaray Adası'na ulaşıyor.

Galata Kulesi, 5 yıldız, Boğaz, maske, Ada... Galatasaray'ın Osimhen videosu sosyal medyayı salladı - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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