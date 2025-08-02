Galatasaray'ın yeni sezon alternatif forması! Desen ve ense kısmındaki yazı dikkat çekti

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu alternatif forması görücüye çıktı. Yeni formada, sarı-kırmızılı kulübünün doğduğu Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısında yer alan desenlerden esinlenildi. Formanın ense kısmında yer alan "Mekteb-i Sultani" yazısı ile kulübün 120 yıllık tarihine ve geleneğine vurgu yapılması dikkat çekti.

Tanıtım filminde ve görsellerinde, Galatasaray Lisesi'nin atmosferi ve sembolik mekan dokusu, formanın şık tasarımıyla bütünleşti. Çekimlerde Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi, Lucas Torreira, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı yer aldı.

MAKSİMUM HAREKET ÖZGÜRLÜĞÜ

Alternatif formanın teknolojisi ve kumaş özellikleri spor giyim markası Puma'nın Galatasaray'ın diğer formalarında da kullandığı en ileri teknoloji standartlarını taşıyor.

ULTRAWEAVE teknolojisi, yalnızca 72 gramlık ultra hafif tasarımı, 4 yöne esneyebilen dokusu ve sürtünmeyi azaltan özel dikiş yapısıyla oyunculara maksimum hareket özgürlüğü sunuyor. Taraftar ve replika formalarında kullanılan dryCELL teknolojisi ise teri vücuttan hızla uzaklaştırarak hem günlük kullanımda hem de antrenmanlarda konforlu bir deneyim sağlıyor.

Forma, RE:FIBRE programı kapsamında tamamen geri dönüştürülmüş polyester kumaşlarla gerçekleştirildi. Kullanılmayan ya da atık tekstil ürünlerinin ileri dönüşümle ipliğe dönüştürülmesini sağlayan bu program, çevresel etkileri azaltırken döngüsel üretim anlayışını destekliyor.