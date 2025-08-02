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Galatasaray harekete geçti! Bir Victor da kaleye

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray harekete geçti! Bir Victor da kaleye
Galatasaray, Transfer, Kaleci, Manchester City, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Victor Osimhen transferinin ardından kaleci arayışına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin yıldız kalecisi Ederson için girişimlerde bulunurken, Brezilyalı file bekçisi John Victor da gündemde. Transferde gizlilik esas alınırken, üç kaleci adayı üzerinde çalışmalar sürüyor.

Victor Osimhen'den sonra Galatasaray'da gözler 1 numara transferine çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için uzun süredir uğraşıyordu. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Ederson için Manchester City'nin 20 milyon avronun üzerinde talebi var. Görüştük mü, görüştük. Herkesle görüşüyoruz. Bizim vereceğimiz rakam belli! Hiç gündeme gelmeyen üç kaleci adayımız var. Gizli bir şekilde yürütüyoruz" dedi.

BOTAFOGO'NUN KALECİSİ

Galatasaray'ın, Brezilya ekibi Botafogo'nun 29 yaşındaki kalecisi John Victor ile ilgilendiği ortaya çıktı. Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Brezilyalı kaleciyi Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig ekipleri Everton ile West Ham'ın da istediğini yazdı.

Haberde, West Ham'in John Victor için Botafogo'ya 8 milyon avroluk teklifte bulunduğu belirtildi. Tecrübeli eldivenin bir sonraki durağının neresi olacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

TECRÜBELİ ELDİVEN

Futbola Santos B takımında başlayan John Victor, kariyerini çoğunlukla ülkesi Brezilya'da Internacional, Santos ve Botafogo takımlarında geçirdi. Bir dönem İspanya La Liga ekibi Real Vallodolid'e kiralanan Brezilyalı kaleci, geçen sezon 34 maçta 29 gol yerken. 14 maçta kalesini kapattı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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