Ederson, Alisson, Donnarumma derken plan bambaşkaymış! Galatasaray'ın gizli hedefi ortaya çıktı
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in imzası sonrası kaleci transferi için çalışmalar hız kazandı. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun ismi hiç duyulmayan 3 kalecinin gündemde olduğunu açıklamasının ardından gözler teknik direktör Okan Buruk'un da kadroda görmek istediği Uğurcan Çakır'a çevrildi.
Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi. Fernando Muslera'nın 14 sezon sonra takımdan ayrılmasıyla birlikte bir numaralı formanın yeni sahibi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı yeniden gündemine aldığı konuşuluyor.
GİZLİ HEDEF UĞURCAN ÇAKIR
Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun "Adı konuşulmayan, duymadığınız 3 kaleci var" açıklamasının ardından gizli hedefin Uğurcan Çakır olduğu ortaya çıktı.
Teknik direktör Okan Buruk'un performansını çok beğendiği 29 yaşındaki kaleci, yerli kontenjanı nedeniyle bir adım öne çıkıyor.
FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ
Dominik Livakovic yerine bir numara arayan Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde milli kaleciyle ciddi şekilde ilgilendi ama transfer için Trabzonspor'u ikna edemedi.