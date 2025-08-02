Ederson, Alisson, Donnarumma derken plan bambaşkaymış! Galatasaray'ın gizli hedefi ortaya çıktı

Galatasaray'da gözler kaleci transferine çevrildi. Fernando Muslera'nın 14 sezon sonra takımdan ayrılmasıyla birlikte bir numaralı formanın yeni sahibi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların, Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ı yeniden gündemine aldığı konuşuluyor.

GİZLİ HEDEF UĞURCAN ÇAKIR

Sözcü'de yer alan habere göre; Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun "Adı konuşulmayan, duymadığınız 3 kaleci var" açıklamasının ardından gizli hedefin Uğurcan Çakır olduğu ortaya çıktı.

Teknik direktör Okan Buruk'un performansını çok beğendiği 29 yaşındaki kaleci, yerli kontenjanı nedeniyle bir adım öne çıkıyor.

FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEDİ

Dominik Livakovic yerine bir numara arayan Fenerbahçe de geçtiğimiz günlerde milli kaleciyle ciddi şekilde ilgilendi ama transfer için Trabzonspor'u ikna edemedi.