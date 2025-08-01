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Morata'da Galatasaray'ı bekleyen tehlike! "Türkler oyunun kurallarını değiştiriyor"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alvaro Morata, Galatasaray, Milan, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alvaro Morata'nın geleceği netlik kazanmadı. Milan ve İspanyol forvetle her konuda anlaşma sağlayan Como Kulübü, Galatasaray'ın kararını bekliyor. Sarı-kırmızılılar ise Milan'a ödediği 6 milyon euro kiralama bedelini kasasına koymak ve oyuncunun ödemesi tamamlanmayan maaşından kurtulmak istiyor. İtalyan basını tarafından Galatasaray'ın transferdeki tutumu nedeniyle "uluslararası transfer kuralları" vurgusu yapılan haber gündem oldu. 

Galatasaray'ın Şubat 2025'te 6 milyon euro kiralama bedeliyle transfer ettiği Alvaro Morata'da belirsizlik devam ediyor. Yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'a ayrılık kararını ileten İspanyol golcünün, Serie A kibi Como'ya transferi çıkmaza girdi.

Morata'da Galatasaray'ı bekleyen tehlike!

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Como ve Milan, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için 10 milyon euro bonservis beledi karşılığında anlaşma sağladı. Galatasaray'ın talepleri nedeniyle imzalar henüz atılamadı.

GALATASARAY'IN TALEBİ 8 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, tek kuruş harcamadan kiralık sözleşmesini iptal etmeyi hedefliyor; Morata için Como'dan 8 milyon euro isteniyor. Söz konusu rakamın 6 milyon eurosunun kiralama bedeli, 2 milyon eurosunun da oyuncunun kalan maaşı olduğu öğrenildi.

Morata'da Galatasaray'ı bekleyen tehlike!

İTALYAN BASINI: ULUSLARARASI KURALLARI ÇİĞNEME RİSKİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Alvaro Morata sürecinde sergilediği tavırla uluslararası transfer kurallarını çiğneme riski taşıyor. La Gazzetta dello Sport, söz konusu haberinde, "Türkler açıkça oyunun kurallarını değiştiriyor" ifadesini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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