Morata'da Galatasaray'ı bekleyen tehlike! "Türkler oyunun kurallarını değiştiriyor"

Galatasaray'ın Şubat 2025'te 6 milyon euro kiralama bedeliyle transfer ettiği Alvaro Morata'da belirsizlik devam ediyor. Yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'a ayrılık kararını ileten İspanyol golcünün, Serie A kibi Como'ya transferi çıkmaza girdi.

10 MİLYON EURO BONSERVİS

Como ve Milan, 32 yaşındaki futbolcunun transferi için 10 milyon euro bonservis beledi karşılığında anlaşma sağladı. Galatasaray'ın talepleri nedeniyle imzalar henüz atılamadı.

GALATASARAY'IN TALEBİ 8 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılı kulüp, tek kuruş harcamadan kiralık sözleşmesini iptal etmeyi hedefliyor; Morata için Como'dan 8 milyon euro isteniyor. Söz konusu rakamın 6 milyon eurosunun kiralama bedeli, 2 milyon eurosunun da oyuncunun kalan maaşı olduğu öğrenildi.

İTALYAN BASINI: ULUSLARARASI KURALLARI ÇİĞNEME RİSKİ

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Alvaro Morata sürecinde sergilediği tavırla uluslararası transfer kurallarını çiğneme riski taşıyor. La Gazzetta dello Sport, söz konusu haberinde, "Türkler açıkça oyunun kurallarını değiştiriyor" ifadesini kullandı.