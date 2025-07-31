Galatasaray, 8 milyon euro ödemişti! 6 ayda veda: İmza atacağı günü bile duyurdular

Galatasaray'ın Şubat 2025'te 8 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği Przemyslaw Frankowski, teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmüyor. Gözden çıkarılan Polonyalı futbolcu, Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Sözcü'nün L'Equipe'te aktardığı habere göre; Rennes, Frankowski'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile son detayları netleştiriyor. 30 yaşındaki futbolcu, son anda bir pürüz yaşanmaması halinde, yeni sezonda Rennes forması giyecek.

KİRALIK GİDECEK

Fransız basını, Rennes Kulübü'nün Polonyalı sağ bek için Galatasaray ile satın alma opsiyonu da içren kiralık transfer konusunda anlaşma aşamasına geldiğini yazdı.

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Önümüzdeki 3 gün içinde transferin tamamlanması beklenirken; haberin detayında satın alma opsiyonunun 5,5 milyon euro ile 6 milyon euro arasında olduğu aktarıldı.