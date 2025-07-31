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Haberler > Spor > Galatasaray, 8 milyon euro ödemişti! 6 ayda veda: İmza atacağı günü bile duyurdular

Galatasaray, 8 milyon euro ödemişti! 6 ayda veda: İmza atacağı günü bile duyurdular

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray, 8 milyon euro ödemişti! 6 ayda veda: İmza atacağı günü bile duyurdular
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın kiralık transferinden sonra satın alma opsiyonunun da devreye girmesiyle 8 milyon euro bonservis ödediği Przemyslaw Frankowski, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız basını, Polonyalı sağ bekin 3 gün içinde imzaya gideceğini iddia etti.

Galatasaray'ın Şubat 2025'te 8 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği Przemyslaw Frankowski, teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda düşünülmüyor. Gözden çıkarılan Polonyalı futbolcu, Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray, 8 milyon euro ödemişti! 6 ayda veda: İmza atacağı günü bile duyurdular - 1. Resim

YENİ TAKIMI BELLİ OLUYOR

Sözcü'nün L'Equipe'te aktardığı habere göre; Rennes, Frankowski'yi kadrosuna katmak için Galatasaray ile son detayları netleştiriyor. 30 yaşındaki futbolcu, son anda bir pürüz yaşanmaması halinde, yeni sezonda Rennes forması giyecek. 

KİRALIK GİDECEK

Fransız basını, Rennes Kulübü'nün Polonyalı sağ bek için Galatasaray ile satın alma opsiyonu da içren kiralık transfer konusunda anlaşma aşamasına geldiğini yazdı.

Galatasaray, 8 milyon euro ödemişti! 6 ayda veda: İmza atacağı günü bile duyurdular - 2. Resim

SATIN ALMA OPSİYONU 6 MİLYON EURO

Önümüzdeki 3 gün içinde transferin tamamlanması beklenirken; haberin detayında satın alma opsiyonunun 5,5 milyon euro ile 6 milyon euro arasında olduğu aktarıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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