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Galatasaray'da 2, Fenerbahçe'de 3 sezon oynadı, Milli Takım'a kadar yükseldi! Şimdi kulüpsüz kaldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray&#039;da 2, Fenerbahçe&#039;de 3 sezon oynadı, Milli Takım&#039;a kadar yükseldi! Şimdi kulüpsüz kaldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'da doğduğu şehir Nordenham'ın takımlarından SV Phiesewarden'de futbola başlayan, Wolfsburg formasıyla ilk kez A takıma yükselen Tolga Ciğerci, Süper Lig'de hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etti. Milli Takım'a kadar yükselen 33 yaşındaki futbolcu, son olarak Sivasspor'da mücadele ederken, yeni sezon öncesi kendine kulüp bulamadı.

Futbola 2010 yılında Almanya'da başlayan, doğduğu ülkede (Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlin) ve Süper Lig'de önemli takımların formasını giyen Tolga Ciğerci, şimdilerde kulüpsüz kaldı. Tecrübeli futbolcunun geleceği belirsizliği koruyor.

Galatasaray'da 2, Fenerbahçe'de 3 sezon oynadı, Milli Takım'a kadar yükseldi! Şimdi kulüpsüz kaldı - 1. Resim

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE OYNADI

Galatasaray'da 2016-2018 yılları arasında forma giyen Tolga Ciğerci, sarı-kırmızılılar ile sözleşmesini karşılıklı feshettikten sonra Fenerbahçe'ye imza attı. 2018-2021 yılları arasında sarı-lacivertlilerin sözleşmeli futbolcusu olan Ciğerci, Galatasaray'daki performansının aksine yeni takımında beklentileri karşılayamadı.

Galatasaray'da 2, Fenerbahçe'de 3 sezon oynadı, Milli Takım'a kadar yükseldi! Şimdi kulüpsüz kaldı - 2. Resim

GEÇEN SEZON 2 TAKIM DEĞİŞTİRDİ

Ciğerci, Fenerbahçe ayrılığı sonrası bir diğer İstanbul temsilcisi Başakşehir'de bir sezon geçirdi. Ankaragücü başarısı için de mücadele eden 33 yaşındaki ön libero, Hertha Berlin macerasının ardından yeniden Başkent ekibine döndü. 2024-2025 sezonunun ilk yarısında burada forma giyerken, devre arasında Sivasspor'un yolunu tuttu.

Galatasaray'da 2, Fenerbahçe'de 3 sezon oynadı, Milli Takım'a kadar yükseldi! Şimdi kulüpsüz kaldı - 3. Resim

SERBEST OYUNCU

Kırmızı-beyazlı takımın TFF 1'inci Lig'e düşmesinin ardından takımdan ayrılan Tolga Ciğerci, yeni sezon öncesi henüz kendisine yeni bir kulüp bulamadı.

Galatasaray'da 2, Fenerbahçe'de 3 sezon oynadı, Milli Takım'a kadar yükseldi! Şimdi kulüpsüz kaldı - 4. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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