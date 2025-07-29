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Fenerbahçe'de sürpriz anlaşma! Bonservisi ve maaşı ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de sürpriz anlaşma! Bonservisi ve maaşı ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Forvet Jhon Duran, sol bek Archie Brown ve kaleci Tarık Çetin'i alan sarı-lacivertliler, sol kanat takviyesi için futbolcu ve kulübü ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki Fransız futbolcu, geçtiğimiz sezon Sassuolo formasıyla Serie B'de etkileyici bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'de İtalya'nın Sassuolo takımında forma giyen Armand Lauriente sürprizi yaşanıyor. Yönetim, hızlı ve skorer sol kanat profiline uyan 26 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Sunderland'e transferinin iptal olmasını fırsat bilip devreye girdi.

Fenerbahçe'de sürpriz anlaşma! Bonservisi ve maaşı ortaya çıktı - 1. Resim

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Lauriente'nin menajeriyle görüşen Fenerahçe, prensip anlaşmasına vardı. İlk etapta kiralık seçeneğinde ısrarcı olan  Fenerbahçe, Sassuolo'nun "satılık" dediği Lauriente için 20 milyon euro bonservis inadını kırdı ve 15 milyon euroya anlaşmaya vardı.

MAAŞI 2 MİLYON EURODAN FAZLA OLACAK

Fransız sol kanadın, sarı-lacivertli kulüpten yıllık 2 milyon euronun üstünde garanti ücret alması bekleniyor.

33 MAÇTA 18 GOL

33 karşılaşmada 18 gol ve 5 asistlik skor katkısı sunan genç futbolcu, takımının bir üst lig olan Serie A'ya çıkmasında başrol oynadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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