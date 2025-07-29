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Bir haftada 3 önemli maç! Fenerbahçe kararını verdi: TFF'ye başvuru

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir haftada 3 önemli maç! Fenerbahçe kararını verdi: TFF&#039;ye başvuru
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, 8 gün sonra Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord ile deplasmanda karşılaşacak. Bir haftada 3 önemli maça çıkacak sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunma kararı aldı.

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda 6 Ağustos'ta Feyenoord ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe, 3 gün sonra da Süper Lig'in ilk haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler, ilk lig sınavından 3 gün sonra ise Devler Ligi'nde Hollanda ekibi ile rövanş (12 Ağustos) müsabakasına çıkacak.

Bir haftada 3 önemli maç! Fenerbahçe kararını verdi: TFF'ye başvuru - 1. Resim

ERTELEME İÇİN TFF'YE GİDİYOR

Sarı-lacivertli yönetim, 9 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak Alanyaspor karşılaşmasının ertelenmesi için TFF'ye başvuru yapmayahazırlanıyor.

Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medya üzerinde erteleme başvuru yapılması için yönetime çağrıda bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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