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Sponsorluğu çok konuşulmuştu! Chobani'nin tabelaları Fenerbahçe stadına asıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sponsorluğu çok konuşulmuştu! Chobani&#039;nin tabelaları Fenerbahçe stadına asıldı
Fenerbahçe, Sponsorluk, Futbol, Avrupa Maçları, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kulübü, stat isim sponsorluğu konusunda anlaşmaya vardığı ve günlerce konuşulan Chobani markasının tabelalarını stadına astı.

Sarı-lacivertlilerin stadına asılan yeni tabelalarda 'Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' ifadeleri yer aldı.

Sponsorluğu çok konuşulmuştu! Chobani'nin tabelaları Fenerbahçe stadına asıldı - 1. Resim

HER SEZON İÇİN 10 MİLYON EURO

Kulüp, Chobani markasıyla stat isim sponsorluğu konusunda 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5+5 yıllık anlaşmaya vardığını ve her sezon için 10 milyon euro sponsorluk geliri elde edileceğini duyurmuştu.

GÖĞÜS SPONSORLUĞUNDA DA YER ALACAK

Markayla Avrupa maçlarında giyeceği formaların göğüs sponsorluğu için de 2+3 yıllık anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, bu sezon için 4 milyon euro, gelecek sezonlarda ise Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecek şekilde minimum 4 milyon euro karşılığında anlaşıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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