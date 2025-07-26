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Fenerbahçe stadının yeni adı açıklandı! "Büyük bir gururla ilan ediyorum"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe stadının yeni adı açıklandı! &quot;Büyük bir gururla ilan ediyorum&quot;
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüp, ABD merkezli süt ürünleri markası Chobani ile imzalanan sponsorluk anlaşmasını duyurdu. Sponsorluğun resmiyet kazanması sonrası Fenerbahçe'nin 47 bin kapasiteli stadyumunun yeni ismi de belli oldu.

Fenerbahçe'nin yeni stat isim sponsoru Chobani oldu. Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu firma ile 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzalandı.

CHOBANİ STADYUMU

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, "Stadyumun adı, 'Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi' olacak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe stadının yeni adı açıklandı! "Büyük bir gururla ilan ediyorum" - 1. Resim

Sponsorluk anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Kızılhan, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sponsorluk sözleşmesini imzaladığımızı büyük bir gururla ilan etmek istiyorum" dedi.

Fenerbahçe stadının yeni adı açıklandı! "Büyük bir gururla ilan ediyorum" - 2. Resim

10 YIL SONRA YENİDEN DEĞİŞTİ

İsmini, bulunduğu araziyi Fenerbahçe'ye kazandıran ve 1934-1950 arasında kulüp başkanlığı yapmış olan Şükrü Saracoğlu'dan alan stadyum, 2015 yılından beri Yıldız Holding ile yapılan anlaşmadan dolayı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi adını taşıyordu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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