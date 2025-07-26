Fenerbahçe, Chobani ile anlaştı! İşte 10 yıllık anlaşmanın mali detayları
Fenerbahçe Kulübü, iş adamı Hamdi Ulukaya’nın sahibi olduğu ABD merkezli süt ürünleri markası Chobani ile yapılan sponsorluğu resmen duyurdu. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 10 yıllık anlaşmanın detaylarına yer verildi.
Sarı lacivertli kulüp, stadyum isim sponsorluğundan 10 yılda toplam 100 milyon euro, forma göğüs sponsorluğu için 5 yılda en az 20 milyon euro gelir elde edileceğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.
Anlaşma detaylarına göre;
2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.
2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir."