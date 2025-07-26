Fenerbahçe, Chobani ile anlaştı! İşte 10 yıllık anlaşmanın mali detayları

Sarı lacivertli kulüp, stadyum isim sponsorluğundan 10 yılda toplam 100 milyon euro, forma göğüs sponsorluğu için 5 yılda en az 20 milyon euro gelir elde edileceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir."