Darphane'den Fenerbahçe şampiyonluğu için hatıra parası! Satışa çıktı: Fiyatı belli oldu

Fenerbahçe Beko, 25 Mayıs'ta Monaco ile THY EuroLeague finalinde karşı karşıya gelmişti. Sahadan 81-70 galip ayrılan sarı-lacivertli takım, tarihinde ikinci kez EuroLeague şampiyonu olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Fenerbahçe'nin büyük başarısı için hatıra parası bastı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Etihad Arena'da önce Panathinaikos AKTOR'u, daha sonra finalde Monaco'yu 81-70 yenen Fenerbahçe, Avrupa Şampiyonu oldu. Kupayı 2017'de de kazanan sarı-lacivertliler, böylece ikinci kez bu organizasyonda şampiyonluğa ulaşmış oldu.

3'TE 3'LÜK TARİHİ BAŞARI SONRASI HATIRA PARASI

Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetiminde 2024-2025 basketbol sezonunu EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu ile 3'te 3 yaparak kapatan Fenerbahçe Beko için Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hatıra parası basıldı.

5 BİN ADET BASILDI, FİYATI 2 BİN 250 TL

925 ayar gümüşten olan şampiyonluk hatıra parası, 5 bin adet basıldı. Hatıra parası, 2 bin 250 TL'den darphanenin internet sitesinde 25 Temmuz Cuma günü saat 11.00 itibariyle satışa çıkarıldı.

ERDOĞAN: TÜM FENERBAHÇE CAMİASINI YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı tebrik etmişti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde rakiplerini mağlup ederek, şampiyon olan ve hepimizi gururlandıran Fenerbahçe Basketbol Takımı'nı ve tüm Fenerbahçe camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.