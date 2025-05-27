THY Euroleague kötü başlayan Fenerbahçe'nin zirveye çıkış hikayesi!

Sarı lacivertliler, sezon başında sekiz oyuncuyu gönderdi, kadroyu yeniledi. Sakatlıklarla boğuşan Kanarya, normal sezonda iki kere yenildiği, kendi evinde 30 sayı fark yediği Monaco’yu finalde devirip kupaya uzandı…

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de Abu Dabi’de gerçekleştirilen Final Four’da 2017’den sonra ikinci kupasını da kazanıp Avrupa basketboluna damgasını vurmayı başardı. Zeljko Obradovic ile kazanılan şampiyonluğun ardından sarı lacivertliler, kurt hocanın eski talebesi Sarunas Jasikevicius ile bu mutluluğu tekrar yaşadı.

Her ne kadar son 10 yılda yedi kere Final Four’a kalma başarısı gösterse de Kanarya’nın şampiyonluk hasreti sürüyordu.

Peki, şampiyonluk nasıl geldi, sezonun hikâyesi nasıl, bir göz atalım…

YAŞANAN SAKATLIKLAR

2023-24 sezonunun ortasında göreve gelen Sarunas Jasikevicius sezon başında kendi kadrosunu kurdu. Fenerbahçe sezon başında sekiz oyuncuyla yollarını ayırdı, birisi kiralıktan dönen yedi isimle yola koyuldu. Ama işler yine de yolunda gitmiyordu.

Anadolu Efes’e kaptırılan Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın ardından, Euroleague’de çok kötü bir başlangıç yaptı Kanarya. Olimpiakos maçında Wilbekkin, Bayern Münih maçında Devon Hall sakatlandı. Kanarya, 2024’ün sonunda Monaco’dan evinde 30 sayı fark yemekten kurtulamamıştı.

MCCOLLUM TAM İSABET

Fenerbahçe’ye can suyu katan isim Errick McCollum oldu. Ocak ayında Karşıyaka’dan alınan ABD’li oyuncu takıma ‘cuk’ oturdu. Takımın menajeri Maurizio Gherardini bile itiraf etmişti “Gözümüzün önündeki adamı daha önce görmeliydik” diye. Sonrasında Euroleague’de toparlanan, bir ara lig liderliğine bile yükselen Fenerbahçe, Final Four’da önce geçen sene yenildiği Ergin Ataman’ın takımı Panathinaikos’u sonra da Monaco’yu devirip yeni “Obra’sı” Sarunas Jasikevicius ile Avrupa’nın en büyük kupasına uzanmayı başardı.

EUROLEAGUE'DEN 80 MİLYON

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’de büyük bir maddi ödülün de sahibi oldu. Kulüp kasasına 1.8 milyon avroluk (yaklaşık 80 milyon TL) ödül girerken, bu rakam Türkiye Süper Ligi şampiyonu Galatasaray’ın TFF’den aldığı 71,1 milyon TL ödülün önüne geçti.

DÜNYA BASINI BÖYLE GÖRDÜ

Euroleague zaferi sonrasında dünya basını Fenerbahçe’ye övgüler yağdırdı. L’Equipe “Son bölümdeki kritik üçlüğüyle işi bitiren Guduric, Monaco’nun celladı oldu” derken AS “Jasikevicius göklerde... Litvanyalı, hayaline sonunda kavuştu. OA Sport “Fenerbahçe Euroleague’i fethetti!” başlıklarını kullandı. Sırp basınından Bilic “Marco Guduric sezonun kahramanı oldu” değerlendirmesini yaptı.

BU KUPA BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şampiyonluğun ardından sevinç gözyaşları döktü. Futbolda bir türlü gelmeyen şampiyonluğun ardından Euroleague şampiyonluğuyla coşan Koç “Bu kupa diğer gelecek kupaların başlangıcı olacak. Daha çok sevinç gözyaşı dökeceğiz” diye konuştu.

JASİKEVİCİUS'TAN ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Oyuncu olarak dört kere kazandığı Euroleague kupasını bu defa koç olarak havaya kaldıran Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius “Sonunda başardım. Şampiyon olmak dünyanın en güzel duygusu. İnsanlar bu kupaya ulaşmanın zorluğunu anlamıyorlar. Bu çok zor bir şey. En önemlisi oyuncular. Bunu takım olarak başardık. Nasıl acı çekeceğimizi, her şeyi nasıl yapacağımızı bilerek şampiyonluğu kazandık. Omuzlarımdan büyük bir yük kalktı. Başta ailem ve oyuncularıma minnettarım” ifadelerini kullandı.

DAVİS’TEN YÜREK YAKAN MEKTUP

Fenerbahçeli Nigel Hayes-Davis, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant’ın Instagram hesabına yazdığı mektubu paylaştı.

İşte o sözler: