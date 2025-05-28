Fenerbahçe’nin koçu Sarunas Jasikevicius EuroLeague zaferini anlattı: Çok özel bir şampiyonluk

“Kırılma anı ocak ayındaki Anadolu Efes maçı oldu” diyen Litvanyalı teknik adam “Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi daha iyi anlayacağız” ifadelerini kullandı

UĞUR AKTAN - Tarihinde ikinci defa THY Euroleague’de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, zaferin tadını çıkarıyor.

FENER'İ ÇOK SEVİYORUM

Şampiyonluğu değerlendiren başantrenör Sarunas Jasikevicius “Bir süredir kutluyoruz ama durumu henüz idrak edemedik. Neler hissettiğimi sordular, onu henüz anlayabilmiş değilim. Zaman geçtikçe, ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi anlayacağız” ifadelerini kullandı. Millî takımla ve kulüp takımlarıyla çok şampiyonluklar yaşadığını söyleyen Jasikevicius “Benim için bu çok özel bir şampiyonluk. Fenerbahçe’yi her geçen gün daha çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

SIRADA TÜRKİYE LİGİ VAR

Fenerbahçe taraftarıyla arasında özel bir bağ olduğunu söyleyen Litvanyalı teknik adam “Türkçeyi öğrendikçe benim için onlarla anlaşmak daha kolay olacak. Bizim için kırılma anı ocak ayı diyebilirim. Anadolu Efes maçıyla güzel bir başlangıç yaptık. Sonrasında hep iyiye gittik. Final-Four sert oyunun olduğu bir yer. Buna oyuncularımı hazırladım. Zaten başka yolu yoktu. Defalarca kaybettikten sonra Euroleague’i kazanmak harika bir duygu. Önümüzdeki seneyi düşünmedim çünkü önümüzde Türkiye Ligi var. Orada da şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.

Jasikevicius lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanan ilk isim oldu.

ZAFER POZU VERDİLER

THY Euroleague’de ikinci defa mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu’nda şampiyonluk kupasıyla poz verdi.

KUTLAMADAN TAŞANLAR

Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, âdeta sarı lacivert bir kortej oluşturdu.

Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti.

F.Bahçe’nin taraftar sitesi 12 Numara, “İstifa tezahüratları yapmayın” mesajı yayınlasa da Ali Koç sık sık yine istifaya çağrıldı.

MELİH’TEN G.SARAY’A TAŞ

Takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu sosyal medya hesabından, “Şampiyonluk böyle kutlanır, izleyin” diyerek G.Saray’a gönderme yaptı. Mesaja beğeni yağdı.

YAZARKEN AĞLADIM

MVP seçilen Nigel Hayes-Davis gece yarısı Kobe Bryant’ın Instagram hesabına yazdığı duygusal mektupla ilgili olarak “Mesajı yazarken yatağımda ağlıyordum” dedi.

BİBEROVİC GİDİYOR

Tarık Biberovic “Evet, NBA’den teklifler var. En iyisi hangisi bakacağız. Şimdi Türkiye Ligi’ne odaklanmamız lazım. Bu sezonu üç kupayla bitirmek istiyoruz” sözlerini kullandı.