Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe’nin koçu Sarunas Jasikevicius EuroLeague zaferini anlattı: Çok özel bir şampiyonluk

Fenerbahçe’nin koçu Sarunas Jasikevicius EuroLeague zaferini anlattı: Çok özel bir şampiyonluk

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe’nin koçu Sarunas Jasikevicius EuroLeague zaferini anlattı: Çok özel bir şampiyonluk
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Kırılma anı ocak ayındaki Anadolu Efes maçı oldu” diyen Litvanyalı teknik adam “Zaman geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi daha iyi anlayacağız” ifadelerini kullandı

UĞUR AKTAN - Tarihinde ikinci defa THY Euroleague’de şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko, zaferin tadını çıkarıyor.

FENER'İ ÇOK SEVİYORUM

Şampiyonluğu değerlendiren başantrenör Sarunas Jasikevicius “Bir süredir kutluyoruz ama durumu henüz idrak edemedik. Neler hissettiğimi sordular, onu henüz anlayabilmiş değilim. Zaman geçtikçe, ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimizi anlayacağız” ifadelerini kullandı. Millî takımla ve kulüp takımlarıyla çok şampiyonluklar yaşadığını söyleyen Jasikevicius “Benim için bu çok özel bir şampiyonluk. Fenerbahçe’yi her geçen gün daha çok seviyorum” ifadelerini kullandı. 

Fenerbahçe’nin koçu Sarunas Jasikevicius EuroLeague zaferini anlattı: Çok özel bir şampiyonluk - 1. Resim

SIRADA TÜRKİYE LİGİ VAR

Fenerbahçe taraftarıyla arasında özel bir bağ olduğunu söyleyen Litvanyalı teknik adam “Türkçeyi öğrendikçe benim için onlarla anlaşmak daha kolay olacak. Bizim için kırılma anı ocak ayı diyebilirim. Anadolu Efes maçıyla güzel bir başlangıç yaptık. Sonrasında hep iyiye gittik. Final-Four sert oyunun olduğu bir yer. Buna oyuncularımı hazırladım. Zaten başka yolu yoktu. Defalarca kaybettikten sonra Euroleague’i kazanmak harika bir duygu. Önümüzdeki seneyi düşünmedim çünkü önümüzde Türkiye Ligi var. Orada da şampiyon olmak istiyoruz” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin koçu Sarunas Jasikevicius EuroLeague zaferini anlattı: Çok özel bir şampiyonluk - 2. Resim

Jasikevicius lig tarihinde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupayı kazanan ilk isim oldu. 

ZAFER POZU VERDİLER

THY Euroleague’de ikinci defa mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Beko, Ülker Salonu’nda şampiyonluk kupasıyla poz verdi.

Fenerbahçe’nin koçu Sarunas Jasikevicius EuroLeague zaferini anlattı: Çok özel bir şampiyonluk - 3. Resim

KUTLAMADAN TAŞANLAR

  • Yol boyunca meşaleler, marşlar ve tezahüratlarla takımlarını karşılayan taraftarlar, âdeta sarı lacivert bir kortej oluşturdu.
  • Kafilede yer alan basketbolcular, maskot yellow ve oyuncu aileleri otobüsün üzerinden taraftara el sallayarak kutlamalara coşkuyla eşlik etti. 
  • F.Bahçe’nin taraftar sitesi 12 Numara, “İstifa tezahüratları yapmayın” mesajı yayınlasa da Ali Koç sık sık yine istifaya çağrıldı.

Fenerbahçe’nin koçu Sarunas Jasikevicius EuroLeague zaferini anlattı: Çok özel bir şampiyonluk - 4. Resim

MELİH’TEN G.SARAY’A TAŞ

Takımın kaptanı Melih Mahmutoğlu sosyal medya hesabından, “Şampiyonluk böyle kutlanır, izleyin” diyerek G.Saray’a gönderme yaptı. Mesaja beğeni yağdı. 

YAZARKEN AĞLADIM

MVP seçilen Nigel Hayes-Davis gece yarısı Kobe Bryant’ın Instagram hesabına yazdığı duygusal mektupla ilgili olarak “Mesajı yazarken yatağımda ağlıyordum” dedi. 

BİBEROVİC GİDİYOR 

Tarık Biberovic “Evet, NBA’den teklifler var. En iyisi hangisi bakacağız. Şimdi Türkiye Ligi’ne odaklanmamız lazım. Bu sezonu üç kupayla bitirmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk mutfağı markalaşacak! Anadolu lezzetleri şifa olacakFaik Oktay Sözer kimdir, nereli? Bilecik Valisi kim oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Barça'dan Lamine Yamal sürprizi! Barcelona, 17'lik yıldızı 2031'e kadar renklerine bağladı - SporBarça'dan Lamine Yamal sürprizi!Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu! Shakhtar Donetsk'e resmen imzayı attı - SporArda Turan'ın yeni takımı belli oldu, resmen imzayı attıOsimhen Galatasaray'da kalacak mı? Okan Buruk'tan transfer açıklaması - SporOkan Buruk'tan Osimhen açıklamasıFenerbahçe'ye ikinci yıldız! Avrupa Şampiyonu yeni logosunu duyurdu - SporFenerbahçe'ye ikinci yıldız! Avrupa Şampiyonu yeni logosunu duyurduFenerbahçe Beko, ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - SporFenerbahçe'den şampiyonluk turuRel Madrid'de Raul kararı! Kulüp efsanesi ile yollar ayrıldı - SporReal Madrid'den efsanesine veda: Burası hep evi olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...