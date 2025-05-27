Fenerbahçe'ye ikinci yıldız! Avrupa Şampiyonu yeni logosunu duyurdu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
THY Avrupa Ligi’nde ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı logosuna ikinci yıldızı işledi.
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ikinci kez şampiyon olmasının ardından takımın yeni logosu duyuruldu.
İKİNCİ YILDIZ LOGOYA İŞLENDİ
Tarihi zafer sonrası Fenerbahçe Beko, logosuna ikinci yıldızı işledi ve güncel logoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak