İzmir, aslına döndü!

İzmir üzerinden yıllardır öyle bir algı yönlendirmesi yapılmakta ki bu şehrin sakinleri, sanki bilâ istisnâ halk partilidir ve gelmiş geçmiş bütün Belediye Başkanları da CHP’lidir…

Hâlbuki gerçek, öyle değil. Rakamlar, seneler, isimler ortada.

İşte manzara:

Türkiye’nin çok partili hayata geçmesinden sonra 14 Mayıs 1950’den, millet iradesinin Tek Parti Zihniyetindeki dişlilerin desteğiyle gasbedildiği 27 Mayıs 1960’a kadar İzmir’de seçimle iş başına gelen 5 Belediye Başkanının 5’i de ara vermeksizin DP-Demokrat Partililerdi…

1963-1973 arasında ise DP’nin devamı olarak telakki edilen AP-Adalet Partisi’nden Osman Kibar, yine fasılasız şekilde 10 yıl İzmir Belediye Başkanlığı yaptı.

1984-1989 Arasındaki İzmir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, ANAP-Anavatan Partisi mensubudur…

Türkiye, 1984’te Büyükşehir Belediyeciliği düzenine geçmişti.

Sene, 1994 olduğunda Burhan Özfatura, bu defa DYP-Doğru Yol Partisinden mahallî seçime girerek İzmirlilerin tekrar teveccühüne mazhar olmak suretiyle 1994-1999 arasında Belediye Başkanlığı yaptı. Üstelik; merhum Burhan Özfatura, dînine düşkün ve samimî bir Müslümandı…

Buraya kadar bir hesap yapıldığında İzmir’e 10 yıl DP’li, 10 yıl AP’li, 5 yıl ANAP’lı, 5 yıl DYP’li Başkanların hizmet verdikleri görülmektedir ki toplamı 30 sene tutuyor. İzmir’e hizmet vazifesi, 1976-2026 arası 76 yılın 30 yılı merkez sağ veya muhafazakâr partilerdedir…

1960-1963 arası 27 Mayıs cuntasının hâkimiyetinde 3 isim Belediye Başkanlığı makamında olmuştur.

1923-1950 arası Tek Parti döneminde bütün memlekette vali, aynı zamanda belediye başkanıydı.

Cumhuriyet devrinde, aradan 50 yıl geçtikten sonra CHP, ilk defa 1973 Belediye seçimlerinde İhsan Alyanak’la İzmir’deki seçim yarışını kazandı.

1980-1984 arası 12 Eylül Cuntası millî irade önünde duvardır. Bu zaman zarfında Cuntanın iki memuru İzmir’de Belediye Başkanlık makamındadır.

1989-1994 döneminde İzmir Belediye Başkanlığını SHP-Sosyal Demokrat Halkçı Parti’den Yüksel Çakmur yaptı.

1999-2004 arasında İzmir’i seçimle kazanan Belediye Başkanı DSP’li Ahmet Piriştina’dır. Bu Başkan, 2004’te CHP’den seçime girdi. Yine kazandı. Fakat bir süre sonra makamındayken vefat etti.

2004-2019 arası İzmir Belediye Başkanlığı CHP’dedir. Aziz Kocaoğlu, 15 yıl boyunca Belediye Başkanlığı yaptı.

CHP, 2024-2026 arasındaysa İzmir’de Belediye Başkanlığını Cemil Tugay ile kazandı. Bu Başkan 2 küsur yıl sonra 7 Ekim 2023’te partisinden istifa ederek AK Parti’ye geçti.

Görüldüğü gibi CHP adıyla seçime girip kazananlar ve çalışma süreleri şöyledir:

-İhsan Alyanak, 7 yıl.

-Aziz Kocaoğlu, 15 yıl.

-Cemil Tugay, 2 yıl.

Toplamı 24 yıl yapmaktadır.

SHP’li Yüksel Çakmur’un 5 yılı ve DSP’li Ahmet Piriştina’nın 5 yılı ile Cemil Tugay’ın 2 yılı bu rakama eklenirse 36 yıl olur…

O hâlde serbest seçim sisteminde CHP’nin ve bu partinin rakibi partilerin Başkanlarının süreleri arasında çok büyük farklar yoktur. Süreler eşit gibi.

Bir başka ve daha sağlam ifadeyle söylersek:

İzmir’de DP, AP, CHP, ANAP, SHP, DYP seçmenin takdir ve tensibiyle Belediye Başkanlığını kazanabilmiştir. Bu ilimizde de demokrasi gereği çok renklilik vardır. Bu itibarla bütün bu gerçekleri görmezden gelip İzmirlileri politik taassup içinde, bir tornadan çıkmış gibi görmek haksızlıktır…

İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın partisinden istifa ederek AK Partiye geçmesini bir de böyle görmeli.

Anlaşılıyor ki Sn. Tugay, AK Parti’yi seçmekle öteden beri devam edip gelen yerli ve millî çizgi DP, AP, DYP, ANAP saflarını teşkil eden hizmet cephesini tercih etmiştir.

İzmir aslına döndü…

“Bundan böyle aklıselim, hâkim olacaktır” diye düşünmek isteriz.

Hayrlı olsun.

Kazanan, İzmir olsun.

Kazanan, vatandaş olsun…

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