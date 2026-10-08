Yerim sizin fon hassasiyetinizi!

Fon skandalında söylenecekler belli.

“AK Partili görünen bazı çakallar borsa manipülasyonlarıyla vurgun yapmış” de…

“İktidar içindeki eş, dost, ahbap ilişkileriyle bu fon vurgununun daha erken ortaya çıkmasını engellemişler” de…

”AK Parti içindeki paragözler bu çarktan nemalanmışlar” de…

“Birkaç sene evvel memur maaşıyla geçinen sözde uyanıklar, bu çarkın içine girince parayı vurmuşlar” de…

“Sabit gelirliler günümüz ekonomik şartlarında zorla geçinirken, bunlar milyonları, hatta milyarları cebe indirmiş” de…

“Fon vurguncularının, yatırımcılardan topladıkları milyarları yurt dışına kaçırmalarına niye göz yumulmuş?” de…

“Babanız, amcanız, dayınız; -iktidar çevresinde muktedir her neyiniz varsa- onların sayesinde zaten devlet kadrolarında yer bulmuşsunuz. Buradaki kazancınız neyinize yetmedi de milyarder olmaya, borsada milleti soymaya yeltendiniz?” de…

Bunların hepsine tamam; zaten aynısını biz de söyledik, yazdık.

Fakat;

“Bunlar fakir-fukaranın üç kuruşuna göz dikmiş. Öksüzün-yetimin hakkını yemiş” deme!..

Fona, kaybettiğinde üzülecek kadar para koyanlar, fakir-fukara olmaz çünkü. Öksüzün-yetimin fonda ne işi var? Ajitasyonu bir kenara bırakırsak, -SPK’nın bu meseleye erken müdahale etmemesinin büyük problem olduğunu da tekrar not düşerek- şunu söylemek lazım;

Bu fonlara para yatıranlar, bir koyup bin alma hevesiyle 7’de 7 riski göze alanlar. Riski olmayan fonları seçselerdi senelik yüzde 40 kazanacaklardı ama şimdi kafalarına vurmayacaklardı.

Diyelim ki fona para yatıranlar arasında fakir-fukara yahut öksüz-yetim var… Borç bulup, kredi alıp bütün risklerini onaylaya onaylaya buraya para yatırmışlarsa ‘paragöz AKP’lilerden’ farkları ne? Bu fonlara aynı rant iştahıyla girmemişler mi? Tek farkları, elde edecekleri rantı kurtaracak bağlantılarının olup olmaması. Ayrıca her AK Partilinin Fatma Betül Sayan Kaya gibi mutlaka kazanacağını bilmediği de ortada. Örnek, eski Ekonomi Bakanı Zeybekci’nin fonzede şirketleri.

Ayrıca, fakir-fukara, yetim-öksüz dedikleriniz paralarını sanal kumarda kaybetseler yine mi mağdur olacaklardı? -Ki, hükûmet fondan 1 milyon liraya kadar alacaklı olan vatandaşların anaparalarını faiziyle birlikte kurtarmalarının yolunu açtı. Ödemeler başlıyor, yani fakir-fukara, garip-gureba varsa mağdur olmuyor.

1 milyondan fazla para koyan varsa ona da fakir-fukara edebiyatı yapana artık ne denir bilmem!

***

Birkaç örnekten yola çıkıp, “Fon sistemini kuranlar, buradan nemalananlar AKP’li” diyenler herhâlde fon vurgununda ismi çıkanlara iyi bakmamış…

Zira bu işin içinde her kesimden profil var... Doğru ifade olsa olsa “İçinde AK Partililer de var” olur.

Misal; Fatma Betül Sayan Kaya ve eşini günlerdir 2 milyar lirasıyla konuşuyoruz. “Niye ona dokunulmuyor?” diyorlardı, dün savcılığa gidip ifade verdi. SPK yasalarına göre ceza almamak için elde ettiği fahiş kârı iade etmiş, yatırdığı ana parayı ise faiziyle almış. Şimdi deniliyor ki: “Hani faiz haram değil miydi, niye aldı?” Günahı ona arkadaş, diğer fonculara da ödemeleri faiziyle yapılmayacak mı? 1 milyonunu tahsil edene de aynı soruyu soracak mısınız?

Fatma Betül Sayan Kaya’yı ben de en az sizin kadar eleştirdim, tamam da… Peki fondan 15,8 milyar lira götüren şarkıcı Mustafa Sandal’ın karısını, aynı yolla 3,9 milyar lira servet edinen CHP’li vekilin kardeşi Balıkçı İsmet’i, eşiyle birlikte tek hisseden 2,5 milyar lira indiren avukat Yasemin Yavuz Koçyiğit’i, 1,1 milyar kazanan eski millî basketbolcu Burak Sevindik’i, delilleri karartmaktan tutuklu şarkıcı Nil Özalp’i nereye koyacağız?

Tutuklanan 85 kişiden kaçı AK Partili, listeye baktınız mı?

Sadece hisse alıp vurgun yapanlardan bahsetmiyorum, el konulan fonların yöneticileri de dâhil buna…

Çektiği videolarla yıllardır hükûmeti yerden yere vuran fon yönetim kurulundaki kimi isimler, şimdi sanki AK Partiliymiş gibi kamuoyuna yansıtılıyor.

-Ki, diyelim AK Parti’ye yakın veya kamuda görevlendirilmiş bir isim olsun…

Bu skandalı kim patlattı, operasyonu kim yaptı?

Adalet Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, daha ilk günden “Kim olursa olsun, sonuna kadar gidilecek” dedi mi? Dedi.

Bu tabloya rağmen, daha sonra Fatma Betül Sayan Kaya’nın ismi Özgür Özel’e sızdırıldı diye her şeyi Yeni Parti mi ortaya çıkarmış oluyor?

Yoksa bu servis onlara yapılarak, kendi hırsızlıklarının üstünü kapatmaları için algı oluşturma imkânı mı sağlanıyor?

Bu sorunun cevabı, günlerdir kurdukları cümlelerden belli değil mi?

***

Özel ve peşinden gidenler; fakir-fukaranın hakkına bu kadar hassas ise önce vatandaşın, şehr-i emin görerek, “Bize hizmet etsin” diye seçtiği belediye başkanlarına da bu tavrı gösterseydi keşke…

Rüşvet, yolsuzluk ve zorla para toplamaktan (irtikap) tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na “Cumhurbaşkanı adayımız” kılıfı uydurmak, sokakları yakıp yıkmak yerine, Erdoğan gibi “Yanlış yapanı korumayız” deseydi mesela…

Kendi özel şirketinin genel müdürüne esnaftan, iş adamlarından zorla topladıkları rüşvet kulelerini saydıranları…

Milletten çaldıkları paraları çakarlı araçlarla taşıtanları…

Operasyon olacağını öğrenince kasaları ‘dokunulmazlık’ zırhına sahip milletvekillerine boşalttıranları hiç sorgulamayanlar, şimdi fakir-fukara, öksüz-yetim edebiyatı yapıyor.

***

Öksüzün-yetimin, fakirin-fukaranın hakkı fonda değil, seçtirdiğiniz başkanların kendi sevgililerine para saçtığı; pahalı hediyeler, evler, arabalar aldığı; gazinosunun çalışanlarına bile maaş ödettiği, lüks VIP araçlara milyonluk modifiyelerin yapıldığı, kendi inşaat şirketinde sıvacılık yapanların hesabına bile milyarların akıtıldığı belediyelerde yenildi.

Bunlar, vatandaşın “Bize daha çok kazandır” diye verdiği paralar değildi; dolaylı yoldan, onların cebinden zorla çalındı.

Yani, diyeceğim o ki; Özgür Özel ve arkasından gidenler, vatandaşın hakkını fonda aramadan önce, toz kondurmadığı suç ortağı Ekrem İmamoğlu’nun özel şirketine devrettirdiği Boğaz'daki milyarlık villalarda, Fatma Betül Sayan Kaya’nın fona koyduğu kadar parayı sadece manzarası kapanmasın diye belediye kasasından bu villaların önündeki arsayı almaya harcatmasında arasın…

Bunların cevabını versinler, sonra gelsinler fonu da konuşalım, içindeki AKP’lileri de…

Biz zaten konuşuyoruz, sizin gibi hırsıza ‘Kimden?’ ayrımı gözetmiyoruz… Lakin, bunlar kendi hesabını vermeden ne yüzle konuşuyorlar, onu anlamakta zorlanıyoruz.

Saymakla bitmeyen rezilliklerinin hesabını vermeyenler fon konuşuyormuş… Yerim sizin fon hassasiyetinizi!..

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