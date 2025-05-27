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Fenerbahçe Beko, ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

THY Avrupa Ligi’nde ikinci kez şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, kutlamalara başladı. Fenerbahçeli basketçiler, üstü açık otobüs ile şehir turu attı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen Final Four final maçında Fransız ekibi Monaco’yu 81-70’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-lacivertlilerin bu zaferi yurdun dört bir yanında kutlanmaya başlandı.

Ülker Salonu'nda başlayan kutlama, üstü açık otobüs ile şehir turu ile devam etti. Kutlamalar Bağdat Caddesi'nde sürüyor.

Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 1. Resim

Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 1. Resim

Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 2. Resim

Fenerbahçe Beko, üst üste ikinci EuroLeague şampiyonluğunu kutluyor - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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