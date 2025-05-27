Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluk kutlaması nerede, saat kaçta? Kutlamanın detayları belli oldu!

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de THY EuroLeague şampiyonluğunu kazandı ve dün Türkiye'ye döndü. Taraftarların merak ettiği şampiyonluk kutlamasına dair detaylar, Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini 81-70 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yurda döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinden EuroLeague şampiyonluğu ile dönen Fenerbahçe Beko, şampiyonluk kutlaması detaylarını açıkladı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE, SAAT KAÇTA?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Beko erkek basketbol takımı, 27 Mayıs Salı günü Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan saat 17.00'da hareket edecek.

İLK DURAK BAĞDAT CADDESİ

Üstü açık otobüs ile Ataşehir'den yola çıkacak Fenerbahçe Beko, Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne girecek. Cadde boyunca ilerleyerek buradan Göztepe Parkına geçilecek.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GÖZTEPE PARKINDA

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague şampiyonluk kutlaması için Göztepe Parkına özel platform kuruldu. Bağdat Caddesini üstü açık otobüsle geçen takım, buraya gelerek taraftar ile buluşacak.