Artık tahammülü kalmadı! Fenerbahçeli yıldızdan "imza" itirafı: Benim için başka seçenek yoktu

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan İrfan Can Kahveci, Portekiz kampında verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Devler Ligi'ndeki Feyenoord eşleşmesini değerlendiren deneyimli futbolcu, 3 yıllık yeni sözleşmesi hakkında konuşurken, artık tahammülünün kalmadığı durumu dile getirdi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Portekiz'de düzenlenen sezon öncesi kampındaki son antrenman öncesi soruları cevapladı. Yeni sözleşmesini "Benim için başka seçenek yoktu" sözleriyle değerlendiren yıldız oyuncu, başarı bekleyen sarı-lacivertli taraftarlara mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

"TATİLDE DE ANTRENMANLARA DEVAM ETTİM"

TRT Spor'a konuşan milli futbolcu, "Milli Takım'dan sonra çok az dinlenme sürecim oldu. Antrenmanlarıma tatilde de devam ettim. Kendimi fizik olarak iyi hissediyorum. İyi çalışıyoruz. Elimden geleni yapıyorum. Takım ve kendi açımdan iyi bir sezon olacağını düşünüyorum" dedi.

"FEYENOORD BURALARI OYNAMAYI İYİ BİLİYOR"

Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki Feyenoord eşleşmesini değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, "Önemli bir eşleşme. Çok az bir zaman kaldı. Feyenoord buraları oynamayı bilen iyi bir takım. Bizlerin daha iyi tanıdığı Robin van Persie var. Çok çalışıp kazanmak istiyoruz ve o turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İŞ SADECE İMZAYA KALMIŞTI"

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşme yenileyen Kahveci, "Duyurudan 3-4 ay önce anlaşmıştık kulüple. Benim için başka seçenek yoktu. Açıklanan videoyu da 3-4 ay önce hazırlamıştık. İş sadece imzaya kalmıştı. Fenerbahçe'de olmak mutluluk, gurur verici. Fenerbahçe'yi ailem gibi görüyorum. Güzel oldu benim için de, kulübümüz için de hayırlı olur. Allahım bana Fenerbahçe'de şampiyonluklar görmeyi nasip eder" açıklamasını yaptı.

"FUTBOL ÜLKEMİZDE BİR SAVAŞ GİBİ"

Milli futbolcu, "Oynadığım oyunun hazzını alıyorum. Ben zorluklarla büyüdüm, zorluklarla buralara geldim. Maçtan önce de aklıma küçüklük anılarımı getiriyorum, ne kadar zorluklarla buraya geldiğimi. Sahaya çıktığımda keyif alarak oynamaya çalışıyorum. Futbol çok önemli ülkemizde ama keyif almak da bu işin önemli bir parçası. Ülkemizde sanki bir savaş gibi, yabancı ülkelerde böyle değil. ABD'ye gittik Milli Takım'la, onlar bir etkinlik gibi görüyor. Keyif almamız da gerekiyor oynarken, izleyenlere de keyif vermek gerekiyor. Maçtan önce bu motivasyonla çıkıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"ZOR GÜNLERE TAHAMMÜLÜM KALMADI"

İrfan Can Kahveci, "Fenerbahçe'de iyi günlerim de oldu, zor zamanlarım oldu. Geçen sene zor geçti. Bu sene elimizden geleni yapacağız. Ben de çok üzülüyorum. Benim de artık zor günlere tahammülüm kalmadı. Her ne olursa olsun taraftarımız bizi desteklesin, arkamızda olsunlar. İnşallah bekledikleri şeyleri vermeye çalışacağız" dedi.