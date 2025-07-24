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İtalyanlar, Fenerbahçe'nin genç yıldızı için geliyor! Bonservisi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İtalyanlar, Fenerbahçe&#039;nin genç yıldızı için geliyor! Bonservisi belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serie A kulübü Bologna, Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adından sıkça söz ettirmeyi başaran 19 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek için transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu için bonservisi şimdiden belirledi.

2016-2019 yılları arasında Galatasaray altyapısında oynayan, 2019'de Fenerbahçe altyapısına katılan, 7 Temmuz 2023'te ise Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalayan Yusuf Akçiçek, Avrupa kulüplerinin radaında yer alıyor. İtalya temsilcisi Bologna, Jose Mourinho'dan formayı alan genç yeteneği kadrosuna katmak için harekete geçiyor.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; İtalyan kulübü, önümüzdeki hafta içinde 19 yaşındaki stoper için transfer teklifi yapacak. Fenerbahçe, genç oyuncusu 20 milyon euronun altında bir miktara bırakmak istemiyor.

İtalyanlar, Fenerbahçe'nin genç yıldızı için geliyor! Bonservisi belli oldu - 1. Resim

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezon 20 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sunan Yusuf'un Akçiçek'in, Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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