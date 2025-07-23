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Eski yıldızından Fenerbahçe'yi üzecek sözler! Maç sonuçlarını bile tahmin etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eski yıldızından Fenerbahçe&#039;yi üzecek sözler! Maç sonuçlarını bile tahmin etti
Fenerbahçe, Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi, Dirk Kuyt, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2003-2006 ve 2015-2017 arasında Feyenoord, 2012-2015 arasında ise Fenerbahçe'nin formasını giyen Dirk Kuyt, eski takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki kritik eşleşmesini değerlendirdi. Hollandalı eski milli futbolcu, İstanbul ve Rotterdam'da oynanacak 2 maçın sonucunu da tahmin etti.

Avrupa macerasına Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndan dahil olacak Fenerbahçe, lig aşamasına kalabilmek için 2 eleme oynayacak. Sarı-lacivertliler, İsviçre'nin Nyon kentinde önceki gün gerçekleşen kura çekiminde Hollanda ekibi Feyenoord ile eşleşti.

Futbolculuğu döneminde hem Fenerbahçe hem de Feyenoord formaları giyen Dirk Kuyt, eski takımlarının Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli turnuvasında eşleşmesini yorumladı. 

Dirk Kuyt'tan Fenerbahçe'yi üzecek sözler! Maç sonuçlarını bile tahmin etti - 1. Resim

"FEYENOORD TURU GEÇER"

Kramponlarını asma kararı aldıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan 45 yaşındaki Kuyt, "Aslında küçük bir kurayla başlamak iyidir ama daha ilk turdan 2 zorlu takım karşı karşıya gelecek. Feyenoord evinde çok güçlü, Feyenoord kazanacak. De Kuip'e (Feyenoord stadı) sık sık gidiyorum. Robin van Persie antrenör olarak iyi bir başlangıç yaptı. Umarım bunu sürdürebilir. Taraftarlar tam destek verecek, bu da avantaj sağlar. Hollanda'da Feyenoord kazanır, İstanbul'daki karşılaşma ise berabere biter" ifadelerini kullandı.

Kritik mücadelede ilk maç 5-6 Ağustos, rövanş ise 12 Ağustos'ta oynanacak. Feyenoord'un teknik direktürlüğünü, bir dönem sarı-lacivertli takımın formasını da giyen Robin van Persie yapıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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