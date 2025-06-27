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Dirk Kuyt Hollanda'ya döndü! Yeni takımı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dirk Kuyt Hollanda&#039;ya döndü! Yeni takımı belli oldu
Dirk Kuyt, Hollanda, Teknik Direktör, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beerschot’tan ayrılan 44 yaşındaki teknik adam Dirk Kuyt, Hollanda 2. Ligi ekibi Dordrecht’le sözleşme imzaladı.

Teknik direktörlük kariyerine Beerschot'ta devam eden eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kuyt, Belçika ekibiyle yollarını ayırdıktan sonra ülkesine döndü.

Dirk Kuyt Hollanda'ya döndü! Yeni takımı belli oldu - 1. Resim

44 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda Eerste Divisie takımlarından Dordrecht ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kuyt, daha önce Hollanda ekibi ADO Den Haag'ta da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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