Dirk Kuyt Hollanda'ya döndü! Yeni takımı belli oldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Beerschot’tan ayrılan 44 yaşındaki teknik adam Dirk Kuyt, Hollanda 2. Ligi ekibi Dordrecht’le sözleşme imzaladı.
Teknik direktörlük kariyerine Beerschot'ta devam eden eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kuyt, Belçika ekibiyle yollarını ayırdıktan sonra ülkesine döndü.
44 yaşındaki çalıştırıcı, Hollanda Eerste Divisie takımlarından Dordrecht ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kuyt, daha önce Hollanda ekibi ADO Den Haag'ta da teknik direktörlük görevinde bulunmuştu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran