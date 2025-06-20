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Önce şampiyon yaptı, sonra küme düşürdü! Dirk Kuyt kararı resmen duyuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Önce şampiyon yaptı, sonra küme düşürdü! Dirk Kuyt kararı resmen duyuruldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2012-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Hollandalı eski futbolcu Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot, sezonu son sırada tamamlayarak küme düştü. Belçika kulübü, 44 yaşındaki teknik direktör ile yolların ayrıldığı resmen açıklandı.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beerschot, Belçika Pro Lig'de 30 maçlık normal sezonu 18 puanla son sırada tamamladı. Grupta kalma turunda da son sırada yer alıp, ligde tutunmayı başaramayan Beerschot'ta beklenen ayrılık gerçekleşti.

Önce şampiyon yaptı, sonra küme düşürdü! Dirk Kuyt kararı resmen duyuruldu - 1. Resim

TAKIMDAKİ GELECEĞİ NETLEŞTİ

NTV Spor'un haberine göre; Beerschot Kulübü, geçtiğimiz sezon Challenger Pro League'de elde ettiği şampiyonla takımı üst lige taşıyan ancak bu sezon küme düşen teknik direktör Dirk Kuyt ile yolların ayrıldığını duyurdu.

"İLHAM KAYNAĞIYDI"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kuyt, 2024'ün başlarında Andreas Wieland'ın yerini aldı ve takımı o sezon Challenger Pro League şampiyonluğuna taşıdı. Ancak geçen sezon daha az başarılıydı ve küme düşmeyle sonuçlandı. Kulüp, Kuyt'a özverisi, bağlılığı ve olumlu katkısı için içtenlikle teşekkür ediyor. Enerjisi ve katılımı, oyuncular grubu içinde bir ilham kaynağıydı. Koçluk kariyerinin geri kalanında ona her türlü başarıyı diliyoruz" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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