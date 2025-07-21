Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord'u yakından tanıyalım! Kadro değeri, en pahalı oyuncuları...

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti. Teknik direktörlüğünü 2015-2018 yılları arasında sarı-lacivertli takımın formasını giyen Robin van Persie'nin yaptığı Feyenoord, Ajax ve PSV Eindhoven'ın ardından Hollanda'nın en çok şampiyonluk kazanan kulübü olurken; Avrupa kupalarında geçmiş dönemde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Peki Feyenoord'un kadro değeri kaç ve en değerli futbolcusu kim? İşte tüm merak edilenler...

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda eşleştiği Hollanda'nın Feyenoord takımının teknik direktörlüğünü sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Robin van Persie yapıyor.

MAÇ TAKVİMİ

Eşleşmede ilk maç 5 ya da 6 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak, rövanş müsabakası ise 12 Ağustos'ta Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

16 Ş AMP İ YONLUK, 14 HOLLANDA KUPASI, 5 HOLLANDA S Ü PER KUPASI

Hollanda'nın Rotterdam kentinin takımı olan Feyenoord; Ajax ve PSV Eindhoven'ın ardından ülkenin en çok şampiyonluk kazanan kulübü. 16 lig şampiyonluğu, 14 Hollanda Kupası bulunan Feyenoord, 5 kez de Hollanda Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

Geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına geçen teknik direktör Robin van Persie, kırmızı-beyazlı ekiple 11 lig maçında 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

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FENERBAH Ç İ LE 5 DEFA KAR Ş ILA Ş TI

Fenerbahçe ile Feyenoord, kulüp tarihlerinde 1'i hazırlık müsabakası olmak üzere 5 kez karşılaştı.2 ekip ilk kez, 2002-2003 sezonunda Şampiyonlar Ligi 3'üncüEleme Turu'nda karşı karşıya geldi.Feyenoord, sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kazanırken, İstanbul'daki müsabakadan da 2-0'lık galibiyetle ayrılarak Fenerbahçe'yi organizasyon dışına itmişti.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord'la 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta mücadele etti.Fenerbahçe, rakibini hem sahasında hem de Hollanda'da 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip gruptaki 6 maçta 13 puanla Manchester United'ın önünde grubu lider bitirip üst tura yükselirken, 7 puanla grubu 3'üncüsırada tamamlayan Feyenoord ise Avrupa'dan elenmişti.

Fenerbahçe ile Feyenoord son olarak hazırlık müsabakasında kozlarını paylaştı. 21 Temmuz 2018 tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanan maç, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

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AVRUPA'DA 3 KUPA KAZANDI

Maçlarını 51 bin kişilik Kuip Stadı'nda oynayan kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa'da 3 kez kupa kazanmayı başardı.1969-1970 UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanmayı başaran Feyenoord, UEFA Kupası'nda da 2 kez mutlu sona ulaştı.1973-1974 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanan Feyenoord, 2001-2002 sezonunda bu başarısını tekrar etti.

Geçtiğimizsezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele eden Feyenoord, 8 maç sonunda 13 puan toplayarak 19'uncu oldu ve üst tura yükseldi.Son 16 turunda Inter'le eşleşen Feyenoord, ilk maçı evinde 2-0, ikinci maçı da deplasmanda 2-1 kaybederek elendi.

İ STANBULSPOR'DAN DIARRA'YI TRANSFER ETT İ

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını yürüten Feyenoord, şu ana kadar kadrosunu 5 oyuncuyla takviye etti.Twente'den Sem Steijn, Porto'dan Gonçalı Borges, Groningen'den Luciano Valente ve Dordrecht'ten Liam Bossin'i kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, son olarak İstanbulspor forması giyen 22 yaşındaki Gaoussou Diarra'ya imza attırdı.

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KADRO DE Ğ ER İ 264 M İ LYON EURO

Genç ve dinamik bir kadroya sahiFeyenoord'un yaş ortalaması 24.5. 36 kişilik kadro derinliğine sahipHollanda temsilcisinin yaklaşık 264 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

EN DE Ğ ERL İ OYUNCUSU PAIXAO

Feyenoord'un en değerli futbolcusu,35 milyon euro piyasa değeri olan 25 yaşındaki Brezilyalı forvetin Igor Paixao.

Feyenoord, 30'ar milyon euro piyasa değeribulunan Quinten Timber ve David Hancko'yu da kadrosunda barındırıyor.