2 sene önce İstanbul'da öğrenciydi, şimdi Hollanda devinin yıldızı

Üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen ve ardından başladığı futbolla İstanbulspor tarafından keşfedilen Gaoussou Diarra, transfer olduğu Feyenoord'un stadına helikopterle inerek binlerce kişinin önünde tanıtıldı. Genç futbolcunun kariyerindeki yükseliş yeniden gündeme geldi.

Türkiye'ye 2023 yılında üniversite öğrencisi olarak gelen ve İstanbulspor tarafından keşfedilerek profesyonel olan Gaoussou Diarra, Hollanda devi Feyenoord'a transfer oldu.

Adı Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılan 22 yaşındaki futbolcu, Feyenoord ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Hollanda ekibi, düzenlediği organizasyonla yeni transferlerini helikopterle stadyumun ortasına indirdi.

İstanbulspor'dan Feyenoord'a transfer olan Gaoussou Diarra'da bu törende yer alan isimlerden biri oldu.

HELİKOPTERLE SAHAYA İNDİRDİLER

Tribünlerde binlerce Feyenoord taraftarının yer aldığı törende, Gaoussou Diarra başta olmak üzere diğer yeni transferler Gonçalo Borges, Sem Steijn ve Luciano Valente alkışlar eşliğinde tribünleri selamladı.

Feyenoord, o anları "eşi benzeri görülmemiş gelenek" sözleriyle paylaştı.

37 MAÇTA 16 GOL, 2 ASİST

Geçen sezon İstanbulspor formasıyla tüm kulvarlarda 37 müsabakaya çıkan Diarra, 16 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.