1. Lig'in tarihine geçecek! İstanbulspor'un yıldızı Diarra rekorla Feyenoord'da

İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen Gaoussou Diarra, İstanbulspor formasıyla parladı. Genç yıldız, 1. Lig tarihinin rekor bonservisiyle Hollanda'nın yolunu tuttu.

TFF 1. Lig'de İstanbulspor formasıyla dikkatleri üzerine çeken Gaoussou Diarra, kariyerinde dev bir adım atarak Avrupa'ya transfer olacak. İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen ve burada futbol yeteneğiyle keşfedilen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda devi Feyenoord'a transfer olacak.

Ajansspor'un haberine göre Feyenoord, İstanbulspor forması giyen Malili Gaoussou Diarra ile garanti bonuslarla birlikte 4.7 milyon euro bonservis ücreti ve sonraki satıştan %15 pay karşılığında 5 yıllık anlaşmaya vardı. Haberin detayında bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Feyenoord'un İstanbulspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ve 1.7 milyon Euro garanti bonus ödeyeceği belirtildi.

Diarra İstanbulspor formasıyla bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 16 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi. Gaoussou Diarra, 2023 yılında İstanbul'da kazandığı üniversiteyi okumak için gelmiş, İstanbulspor scoutları tarafından keşfedilmişti.