Yeni transfer her şeyi anlattı! "Artık bu bir sır değil" dedi, Fenerbahçe itirafı dikkat çekti

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe'de yeni transfer Archie Brown, birçok takımdan teklif aldığını belirtti. Belçika'nın Gent takımından İtalyan ekibi Milan'a transfer olmak üzereyken sarı-lacivertli kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz sol bek, Türkiye'yi tercih etme sebebine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Archie Brown, Fenerbahçe'nin Portekiz kampında kulüp televizyonuna konuştu. Başkan Ali Koç ve Futbol Direktörü Devin Özek ile görüştükten sonra kararını veren 23 yaşındaki İngiliz oyuncu, sarı-lacivertlileri tercih ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"CAMİANIN NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU ANLADIM"

Kulübün büyüklüğünü yakından gördüğünü aktaran 23 yaşındaki oyuncu, "Geldiğim ilk andan itibaren çok hoş ve sıcak bir şekilde karşılandım. İlk günden itibaren buraya karşı pozitif duygu besliyorum çünkü o sevgiyi hissedebiliyorum. Dürüstçe bunu söylemem gerekiyor. Tabii ki buraya geldikten sonra kulübün ve camianın ne kadar büyük olduğunu da görme fırsatım oldu" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA TAKIMLARDAN DA BANA İLGİ VARDI"

Transfer sürecine değinen genç savunma oyuncusu, şöyle devam etti:

"Buraya geldikten sonra aslında şunu da söylemek gerekiyor; çünkü artık bu bir sır değildir, başka takımlardan da bana ilgi vardı. Transferin ilk aşamasından bahsedecek olursak Devin Bey (Özek) ile bir görüşme gerçekleştirdik. Bana, kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğundan bahsetti. Onunla yapmış olduğum konuşmadan sonra Fenerbahçe'nin beni ne kadar istediğini daha çok fark etmiş oldum. Taraftarlarımızın beni nasıl karşılayacağından, buradaki ilgiden, taraftarlarımızın göstermiş olduğu tutkudan bahsetti. Kulübün benimle ilgili sahip olduğu planlar konusunda çok net açıklamalar yaptı, çok net söylemlerde bulundu. Bu da buraya gelmemde çok büyük etki oluşturdu. Sayın başkanımızla ilgili şunları söyleyebilirim, yaptığımız konuşmada şöyle bir sohbet gerçekleşti; çok özel bir ortamın oluşturulduğunu hissettirdi bu sezon özelinde ve beklentinin ne kadar fazla olduğundan bahsetti."

"NE KADAR İSTENDİĞİMİ HİSSETTİM"

Karakter olarak rekabeti sevdiğini dile getiren Brown, "Rekabeti hissetmek isterim ve bu ortamda da her zaman en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Baskı olduğunda bu baskıdan çıkabilmek adına ve bu baskının içerisinde kendimi en iyi şekilde sahada ortaya koymaya çalışan bir oyuncuyum. Netice olarak hem Başkanımız Sayın Ali Koç ile hem de Sayın Devin Özek ile harika sohbetler gerçekleştirdik ve netice olarak da bu kulüp tarafından ne kadar istendiğimi hissetmiş oldum. Benim için anahtar noktalar bunlardı, Fenerbahçe'ye gelme noktasında" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO İLE BERABER GÜZEL BAŞARILAR ELDE EDEBİLİRİZ"

Teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmayı kendisi adına şans olarak nitelendiren genç oyuncu, "Kendisi çok nazik ve konuşmaya açık biri. İletişime çok fazla açık biri. İstediğiniz zaman onunla kolayca iletişim kurabiliyorsunuz. Güzel sohbetler ettik geldiğim ilk dönemlerde. Aynı şekilde iletişimimiz devam ediyor. Onun gibi ben de çok talep eden birisiyim, kendimden çok fazla talep eden birisiyim. Hiçbir zaman şikayet eden, veryansın eden bir futbolcu değilim. Tam tersine sürekli olarak kendini geliştirmek isteyen bir futbolcuyum. Her zaman bu düşüncedeyim. Kendimi geliştirme noktasında dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle, Jose Mourinho ile çalışıyorum. İsteğimiz o ki onunla beraber güzel başarılar elde edebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Takım arkadaşlarının adaptasyon konusunda kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Brown, farklı pozisyonlarda oynayabilmesine karşın sol beki tercih ettiğini aktardı.

"KANIMIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Brown, sözlerini hedeflere dair şu ifadelerle noktaladı: