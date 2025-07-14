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Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! 4 yıldız futbolcu listede yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! 4 yıldız futbolcu listede yok
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlık kampını Portekiz'de geçirecek olan Fenerbahçe'de kadro belli oldu. Yeni transferler Jhon Duran, Archie Brown ve Tarık Çetin kadroda yer alırken, sarı-lacivertlilerin 4 yıldızı ise listede yer almadı.

Yeni sezon hazırlıklarını 14-27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de sürdürecek olan Fenerbahçe'nin 28 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

4 YILDIZ KADRODA YOK

Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Anderson Talisca'nın yanı sıra Emre Mor, Miha Zajc ve Lincoln Henrique kamp kadrosunda kendilerine yer bulamadı.

Yeni transferler Jhon Duran, Tarık Çetin ve Archie Brown ise kamp kadrosunda yer aldı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN LİSTESİ

Fenerbahçe'nin, kamp kadrosuna şu futbolcular yer aldı:

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Fenerbahçe'nin Portekiz kampı kadrosu belli oldu! 4 yıldız futbolcu listede yok - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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