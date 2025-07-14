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Trossard bitti gibi! F.Bahçe, Arsenal’in sol kanadını kadrosuna katıyor... 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trossard bitti gibi! F.Bahçe, Arsenal’in sol kanadını kadrosuna katıyor... 
Fenerbahçe, Leandro Trossard, Arsenal, Transfer, Jose Mourinho, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz basınına göre sarı lacivertliler, Belçikalı oyuncuyla anlaşmaya vardı. Arsenal bu transferden bonuslarla birlikte 20 milyon avroya yakın bir gelir elde edecek

Kanarya’da transfer hareketliliği devam ediyor... Sol beke Archie Brown takviyesi yapan Fenerbahçe, sol kanada da Premier Lig’den bir oyuncu buldu...

Mourinho etkisi 

İngiliz basınına göre Arsenal ile bir yıllık daha mukavelesi bulunan Leandro Trossard’ın işi bitti. Belçikalı yıldız, Fenerbahçe ile anlaştı. The Sun’da yer alan habere göre tecrübeli futbolcunun Türkiye’ye gidip Jose Mourinho’yla birlikte oynamak istediğine vurgu yapıldı.

Taraftar çok şaşkın 

Haberde Leandro Trossard’ın İstanbul’a transfer olma isteğinin Arsenal taraftarını şaşkına çevirdiği belirtilirken bu transferden kulübünün bonuslarla birlikte 20 milyon avroya yakın bir gelir elde edeceği de vurgulandı. Oyuncunun da yüklü bir ücret artışı elde edeceği ifade edildi. Arsenal, şu anda güncel piyasa değeri 22 milyon avro olan Trossard’ı yaklaşık 2,5 yıl önce Brighton’dan 24 milyon avro karşılığında transfer etmişti.

Onun için yeni meydan okuma

Kariyerinde Genk, Westerlo, OH Leuven, Brighton gibi kulüpler bulunan Leandro Trossard için şu ana kadar toplam 40 milyon avro bonservis bedeli ödendi. Belçika Millî Takımı forması da giyen 30 yaşındaki isim Türkiye’de kendine yeni bir sayfa açmaya yazır. Ki onun için bu karar yeni bir meydan okuma olarak görülüyor.

Milan’a yazık! 

F.Bahçe, Belçika’nın Gent takımından İngiliz sol bek Archie Brown’ı son andaki girişimi ile Milan’ın elinden aldı. Çizme ekibinde yıkıma sebep olan olayla ilgili La Gazzetta Dello Sport, “Milan’a yazık! Fenerbahçe Archie Brown’ı gece yarısı kaptı” manşetliye verdi. Transferde Mourinho’nun belirleyici olduğu ve sarı lacivertlilerin oyuncuya daha yüksek ücret teklif ettiği yazıldı.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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