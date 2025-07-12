Mourinho’nun sahadaki beyni! Asensio ısrarındaki gerçek

Sarı lacivertliler PSG’den sonra İspanyol oyuncuyla da anlaşmaya vardı. Asensio İstanbul’a davet edildi. Mou, yeni Fener’i yeni 10 numara üzerine kuracak…

Fenerbahçe, transferde yeni bombasını Marco Asensio ile patlatmaya hazırlanıyor.

YILLIK 9,5 MİLYON AVRO

Al Nassr’dan John Duran’ı kiralık olarak renklerine bağlayan, yatırım transferi olarak 18 yaşındaki Senegalli genç oyuncu Abdou Aziz Fall’ı kadrosuna katan Kanarya, PSG’nin İspanyol 10 numarası Marco Asensio’yu da bitirdi. İlk olarak Paris ekibiyle 15 milyon avro bonservis bedeli konusunda anlaşan sarı lacivertliler, Asensio’ya da yıllık 9 milyon avro teklif etmişti. 11 milyon avro isteyen oyuncu 9,5 milyon avroya ‘tamam’ deyince iş bitti. İstanbul’da kalacağı villayı bile dijital ortamda gören Asensio, imza atmak üzere İstanbul’a davet edildi.

TADİC'İN FORMASI ONA

Fenerbahçe’deki ilk yılında Galatasaray’ın gerisinde kalan Jose Mourinho, takımı daha genç ve dinamik isimlerden oluşturmak istediğini yönetime iletmişti. 39 yaşındaki Edin Dzeko’nun yerine 22 yaşındaki John Duran’ı alan sarı lacivertliler, 36 yaşındaki Dusan Tadic’in boşluğunu da 29 yaşındaki Marco Asensio ile doldurmuş olacak.

Jose Mourinho, 10 numaralı formayı teslim edeceği Marco Asensio’yu takımın beyni olarak görevlendirecek ve takımı İspanyol oyuncunun etrafında kuracak. The Athletic de Asensio’nun İspanya Millî Takımı’na geri dönmek için Fenerbahçe’nin iyi bir şans olduğunu düşündüğünü yazdı.

DEVLERİ REDDETTİ

∂ Geçen sezon Aston Villa’da 21 maçta 8 gol atan Marco Asensio, İnter, Milan ve Villarreal’den gelen teklifleri Jose Mourinho etkisiyle geri çevirdi. Asensio’nun hayali, direkt oynayacağı bir takımda kendisini yeniden gösterip İspanya Millî Takımı formasını geri almak.

ADI VAN BASTEN’DEN

Futbola Mallorca altyapısında başlayan Marco Asensio, adını Hollanda’nın dünya yıldızı Marco Van Basten’den almış. Futbol tutkunu Hollandalı annesi oğluna Marco adını vermiş.