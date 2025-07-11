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Haberler > Spor > Marco Asensio bitti bitiyor! Fenerbahçe, PSG ile anlaştı, İspanyol oyuncuyu da büyük oranda ikna etti

Marco Asensio bitti bitiyor! Fenerbahçe, PSG ile anlaştı, İspanyol oyuncuyu da büyük oranda ikna etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Marco Asensio bitti bitiyor! Fenerbahçe, PSG ile anlaştı, İspanyol oyuncuyu da büyük oranda ikna etti
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertliler, John Duran’ın ardından ikinci transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. İspanyol 10 numaraya yıllık 9 milyon avro teklif edildi, İstanbul’da oturacağı villa bile gösterildi…

EMİN ULUÇ - Transfer sezonunun en iddialı kulüplerinden biri olan Fenerbahçe, çok konuşulacak bir hamleyle gündeme oturdu. 

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Sarı lacivertliler, Fransız devi Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio transferinde büyük bir adım attı. PSG’ye Asensio’nun bonservisi için 15 milyon avro teklif eden sarı lacivertliler, Fransızları bu rakama ikna etti. Kulüp yöneticileriyle el sıkışan Kanarya, ardından oyuncuyu ikna etmek için görüşmelere başladı. Fenerbahçe yönetimi, İspanyol yıldız Marco Asensio’ya yıllık 9 milyon avro teklif etti. 11 milyon avro isteyen İspanyol futbolcu ile görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenildi. 

Marco Asensio bitti bitiyor! Fenerbahçe, PSG ile anlaştı, İspanyol oyuncuyu da büyük oranda ikna etti - 1. Resim

MOURİNHO DA GÖRÜŞTÜ

Jose Mourinho’nun da bir görüşme yaptığı İspanyol oyuncunun, Fenerbahçe’nin hedeflerinden ve kulüp yetkililerinin istekli oluşundan çok etkilendiği belirtildi. Asensio’ya İstanbul’da yaşayacağı villa da dijital ortamda gösterildi. Asensio, kendisine önerilen villayı beğendi. Eğer 29 yaşındaki 10 numara imza atmayı kabul ederse İstanbul’da Duran’a tahsis edilen benzer bir villada ikamet edecek. Sarı lacivertliler, Marco Asensio’nun ardından geçen sezon F.Bahçe’de kiralık olarak oynayan Slovak savunma oyuncusu Milan Skriniar için de PSG yönetimiyle girişimlerini sürdürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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