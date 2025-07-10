Devin Özek tek tek anlattı! Jhon Duran transferinin perde arkası ortaya çıktı

Jhon Duran, Fenerbahçe ile anlaştı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve futbolcunun menajeri Jonathan Herrera, transferin perde arkasını anlattı.

Yeni sezon için transfer ateşini yakan Fenerbahçe, ilk olarak Kolombiyalı futbolcu Devin Özek ile anlaştı. Golcü isimle 1 yıllık kiralık olarak anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerde transferin perde arkası ortaya çıktı. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ve futbolcunun menajeri Jonathan Herrera, Jhon Duran transferini FB TV'ye anlattı.

"ZOR GÖZÜKTÜĞÜ ANLARDA BİLE HEP POZİTİFTİM"

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, takımın kalitesini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Duran'ın önemli bir futbolcu olduğunu belirten Devin Özek, "Bu transferle ilgili en başından beri hep pozitif duygulara sahiptim. En başında zor gözüktüğü anlarda bile hep pozitiftim. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, çok üst düzey bir teknik direktörümüz ve projelerimiz var. Ben ve kulüp profesyonelleri bu transferin olacağını biliyor ve hissediyorduk. Kolombiya'ya gittik ailesi ve oyuncuyla vakit geçirdik ondan sonra ise transfer gerçekleşti" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİMİZ KALİTEMİZİ ARTIRMAK"

Takımı geliştirmeyi hedeflediklerini aktaran Özek, "Jhon Duran, çok önemli ve iyi bir futbolcu. Yaptığımız analizlerde de takımımızda onun olması gerektiğini düşündük. Takımımıza aç ve dinamik oyuncular katmak istiyoruz. Kendisi de tam bu şekilde bir futbolcu. İhtiyacımız olan şey farklı bölgelerde takımı geliştirmek ve iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Buradaki önceliğimiz sayısaldan ziyade kalitemizi artırmak. Takımı geliştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK TEKLİF ALDIK"

Jhon Duran'ın menajeri Jonathan Herrera ise birçok teklif almalarına rağmen Fenerbahçe'yi seçtiklerini kaydetti.

Programa çevrimiçi katılan Herrera, "Fenerbahçe ile ilk görüştüğümüz andan itibaren bize aktarılan proje ilgimizi çekti. Devin Bey, bize projelerini anlattı ve anlatmış olduğu felsefeye bizi inandırdı. Oyuncumuz için en iyi seçeneğin bu olacağını düşündük. Aynı zamanda Jose Mourinho gibi bir ismin bulunması da büyük bir etken oldu. Hem çok tecrübeli hem de kazanma alışkanlığı olan bir teknik direktör. Genç oyuncuların gelişimi için de çok önemli bir isim. Duran da genç bir futbolcu olduğu için onun gelişimi için çok önemli olacağını düşündük" değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncusuna gelen tekliflere değinen Jonathan Herrera, "Bize gelen pek çok teklif vardı. Premier Lig, Seria A ve İspanya La Liga ama burada bize anlatılan projeye inandık. Başkan Ali Koç ve futbol direktörü Devin Bey, bize bu kulübün hedeflerinin olduğunu anlattılar. Duran da hedefleri ve kazanma isteği olan, başarı elde etmek isteyen bir futbolcu. Bu anlamda kulüple bizim hedeflerimizin uyuştuğunu düşünüyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Türkiye Ligi çok çekişmeli bir lig ve aynı zamanda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi elemeleri de oynayacak. Jhon da her zaman Avrupa'da en üst seviyelerde oynamayı isteyen bir futbolcu" şeklinde konuştu.