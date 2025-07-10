Fenerbahçe'den dev sponsorluk görüşmesi! KAP'a resmen bildirildi

Son dakika haberi: Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Hisse satışları ve sermaye artırımları ile kasasına en az 1.5 milyar TL koyan sarı-lacivertliler, dev anlaşmanın eşiğinde.

Fenerbahçe, stadyum isim sponsorluğu ve Futbol A takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani şirketi ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, stat isim sponsorluğu ve Futbol A Takımımızın Avrupa forma göğüs sponsorluğu için Chobani ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

YILLIK 20 MİLYON EURO İDDİASI

Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu ünlü Amerikan yoğurt şirketi ile yapılacak anlaşma, geçtiğimiz aylarda medyada gündem olmuştu. Haberlerde, koyu Fenerbahçe taraftarı ve aynı zamanda başkan Ali Koç’un yakın arkadaşı olan Hamdi Ulukaya'nın, anlaşma karşılığında takıma yıllık 20 milyon euro civarında para ödeyeceği iddia edilmişti.