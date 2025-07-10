Kerem Aktürkoğlu bombası patlıyor! Fenerbahçe devrede, Ali Koç talimat verdi

Fenerbahçe flaş bir transferi gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu için harekete geçen sarı lacivertliler, yeni evlenen ve Portekiz'de mutlu olmayan futbolcuyu kadrosuna katmak için bastırıyor. Ali Koç'un verdiği talimat ve önereceği ücret de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona Jhon Duran transferi ile başlayan ve Avrupa maçları öncesi kadrosunu yıldız isimlerle süslemek isteyen Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerle ilgili iddialar peş peşe gelirken, gündeme gelen son isim ise sosyal medyaya bomba gibi düştü.

FENERBAHÇE KEREM'İN PEŞİNDE

Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Jhon Duran'ın ardından ikinci bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Hedefteki isim ise Kerem Aktürkoğlu. Geçen sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya giden milli oyuncu, Portekiz'de mutlu değil ve ayrılmaya sıcak bakıyor.

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EŞİ TÜRKİYE'DE YAŞAMAK İSTİYOR

Bunun nedenlerinden biri; Orkun Kökçü'nün takıma veda edecek olması; bir diğer neden de Kerem'in hem ülkeye hem de ülke yemeklerine alışamamış olması.

Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Kerem'in eşi de ailesinden uzakta yaşamak istemiyor. Bu durum, Kerem-Benfica ayrılığını tetikleyen bir başka etken. Fenerbahçe de tüm bu yaşananların ardından harekete geçme kararı aldı ve ilk adımı atarak Portekiz ekibine Kerem hakkındaki düşüncelerini sordu.

Sarı-lacivertlilerin, satın alma opsiyonuyla Kerem'i kiralamak istediği, futbol direktörü Devin Özek'in Portekiz'e giderek bu konuda bir görüşme yapacağı ortaya çıktı.

YÜZDE 10'U GALATASARAY'A GİDECEK

Geçen sezon Galatasaray'dan Benfica'ya giden Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki satışından Galatasaray yüzde 10 pay alacak. Milli futbolcunun serbest kalma bedeli 60 milyon euro. Ancak Benfica, bu miktara Kerem'i satamayacağının farkında...

ALİ KOÇ TALİMATI VERDİ

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un futbol direktörü Devin Özek'e "Ne yap ne et bu transferi bitir" talimatı verdiği ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin 5 milyon euro kiralama bedeli önereceği de gelen iddialar arasında.

29 GOLLÜK KATKI

Kerem Aktürkoğlu geçen sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 53 maça çıkarken, 16 gol-13 asistlik performans ortaya koydu.