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Dünya

Mücteba Hamaney hayatta mı? Pezeşkiyan açıkladı

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Mücteba Hamaney hayatta mı? Pezeşkiyan açıkladı
Başlık ResmiMücteba Hamaney hayatta mı? Pezeşkiyan açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu söyledi. Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İranlı lider Mücteba Hamaney'in de son durumunu açıkladı.

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM 81. Genel Kurul açılış haftası toplantıları çerçevesinde geldiği New York'ta Fox News'in sorularını cevapladı.

"SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ"

İran'ın savaşı mı yoksa bir anlaşmayı mı tercih ettiği sorulan Pezeşkiyan, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz." cevabını verdi.

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"ABD İLE ANLAŞMAYA İSTEKLİYİZ"

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöken ancak öncesinde 60 gün içinde nihai bir barış anlaşması yapılmasını öngören haziran ayı mutabakatına atıfta bulunarak, Tahran'ın Washington ile bir anlaşma doğrultusunda ilerlemeye istekli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki gerilim sürerken ılımlı açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, "Başkanınız Donald Trump ile bir anlaşmaya varmıştık. Buna dayanarak, ilerlemeye istekliyiz ve hala bunu arzuluyoruz." dedi.

Mesud Pezeşkiyan
Başlık ResmiMesud Pezeşkiyan

"TERCİH YAPMASI GEREKEN ABD"

Pezeşkiyan, savaşı sona erdirip erdirmeme konusunda tercihi yapması gereken tarafın ABD olduğunu söyledi.

İran'ın uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uyacağını belirten Pezeşkiyan, Yemen'deki Husilerle ilgili konuda ise "Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mücteba Hamaney
Başlık ResmiMücteba Hamaney

"HAMANEY'İN SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ"

Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İranlı lider Mücteba Hamaney ile yaklaşık bir ay önce "bizzat" görüştüğünü ve yedi saat kadar vakit geçirdiğini ve sağlık durumunun "gayet iyi" olduğunu kaydetti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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