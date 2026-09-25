BM'de İranlı diplomata yönelik provokatif eylem! İsrailli isimden utanmaz hareket
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında İranlı bir diplomat, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un kendisine yönelik "provokatif" eylemini karşılıksız bıraktı. Danon'un yaptığı hareket sosyal medyada da büyük tepki çekti.
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un BM Genel Kurulu görüşmelerine katılan İranlı bir diploamata yönelik hareketi sosyal medyada tepki çekti.
PROVOKATİF EYLEMİ SONUÇSUZ KALDI
Danon, salondaki İran masasında bulunan İranlı diplomata yaklaşarak Starlink uydu internet cihazı sundu. "Bunu alın ve Tahran’a götürün. İran’da sizin için çok yararlı olabilir." ifadelerini kullanan Danon'u görmezden gelen İranlı diplomat, İsrailli diplomatın uzattığı cihazı reddetti.
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SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR
Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kullanıcı, İsrailli temsilcinin eyleminin "provokatif" ve "gereksiz" olduğunu dile getiren görüşler paylaştı.
NETANYAHU DA BENZERİNİ YAPTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM’deki konuşması sırasında Starlink'e ait uydu internet cihazını göstererek, cihazı "taraf değiştiren İranlı diplomatlara" bırakmayı teklif etmişti.