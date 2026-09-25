BM'de İranlı diplomata yönelik provokatif eylem! İsrailli isimden utanmaz hareket

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu görüşmeleri sırasında İranlı bir diplomat, İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un kendisine yönelik "provokatif" eylemini karşılıksız bıraktı. Danon'un yaptığı hareket sosyal medyada da büyük tepki çekti.

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İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'un BM Genel Kurulu görüşmelerine katılan İranlı bir diploamata yönelik hareketi sosyal medyada tepki çekti.

İsrailden BMde İranlı diplomata yönelik provokatif eylem

PROVOKATİF EYLEMİ SONUÇSUZ KALDI

Danon, salondaki İran masasında bulunan İranlı diplomata yaklaşarak Starlink uydu internet cihazı sundu. "Bunu alın ve Tahran’a götürün. İran’da sizin için çok yararlı olabilir." ifadelerini kullanan Danon'u görmezden gelen İranlı diplomat, İsrailli diplomatın uzattığı cihazı reddetti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ VAR

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kullanıcı, İsrailli temsilcinin eyleminin "provokatif" ve "gereksiz" olduğunu dile getiren görüşler paylaştı.

İsrailden BMde İranlı diplomata yönelik provokatif eylem

NETANYAHU DA BENZERİNİ YAPTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM’deki konuşması sırasında Starlink'e ait uydu internet cihazını göstererek, cihazı "taraf değiştiren İranlı diplomatlara" bırakmayı teklif etmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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