Fenerbahçe'den 3 yıllık yeni sözleşme! Tarık Biberovic'le anlaştılar

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Tarık Biberovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, Fenerbahçe ailesine 2018 yılında katılan ve ekibimizin en önemli parçalarından biri haline gelen Tarık Biberovic ile üç yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır" denildi.