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Fenerbahçe'den 3 yıllık yeni sözleşme! Tarık Biberovic'le anlaştılar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den 3 yıllık yeni sözleşme! Tarık Biberovic&#039;le anlaştılar
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, milli oyuncu Tarık Biberovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon BSL’de 9,7 sayı ortalamasıyla takımın önemli bir parçası oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda milli oyuncu Tarık Biberovic ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'mız, Fenerbahçe ailesine 2018 yılında katılan ve ekibimizin en önemli parçalarından biri haline gelen Tarık Biberovic ile üç yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır" denildi.

24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde 9,7 sayı, 3,4 ribaunt, 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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