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Marko Guduric Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı mı, hangi takıma gitti? Sporcudan açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Marko Guduric Fenerbahçe Beko&#039;dan ayrıldı mı, hangi takıma gitti? Sporcudan açıklama geldi
Fenerbahçe Beko, Marko Guduric, Basketbol, Transfer, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig şampiyonu oldu. Sarı lacivertli takımın oyuncusu Marco Guduric maç sonu açıklaması Fenerbahçe Beko'dan ayrılıyor mu sorusunu akıllara getirdi.

Fenerbahçe Beko'nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig şampiyonu olmasının ardından duygusal paylaşımda bulunan Marco Guduric gündeme geldi. Duygusal paylaşımın ardından Marko Guduric Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı mı merak edildi. 

MARKO GUDURİC FENERBAHÇE BEKO'DAN AYRILDI MI?

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı sahasında mağlup ederek play off final serisinde 5 maçı kazanarak şampiyonluğunu ilan etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Marco Guduric'e veda edildi. Kupa töreninin ardından 2017-2019 ve 2020-2025 yıllarında sarı lacivertli formayı giyen Guduric, "İlk olarak güzel aileme teşekkür ederim. İnanılmaz bir sezon yaşadık. Tarih yazdık. Gurur duyuyorum. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Her zaman her yerde en büyük Fener." diye konuştu. 

Eşi ve çocuklarıyla taraftarı selamlayan Guduric, tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde veda etti. 

Marko Guduric Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı mı, hangi takıma gitti? Sporcudan açıklama geldi - 1. Resim

MARKO GUDURİC HANGİ TAKIMA GİTTİ?

Sırp basketbolcunun bir süredir adı pek çok takımla anılsa da Olimpia Milano'nun teklifini kabul ettiği öne sürüldü. Önümüzdeki günlerde Marko Guduric transfer detayları netleşecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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