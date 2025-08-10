Tarih belli oldu! Fenerbahçe Feyenoord biletleri ne zaman satışa çıkacak, maç biletleri ne kadar?

Fenerbahçe Feyenoord biletleri satışa çıkıyor! Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezona büyük umutlarla başlarken Hollanda’da oynanan ilk karşılaşmada istediği sonucu alamadı. Şimdi ise Kadıköy’de taraftarının önünde skoru lehine çevirip tur atlamak için sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Feyenoord arasında 12 Ağustos’ta oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının biletleri 10 Ağustos Pazar günü satışa çıktı.

İlk olarak Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci Üyelere bilet satışı başlayacak, ardından aynı gün Fenerbahçe Kart sahipleri için satış yapılacak. Fenerbahçe Feyenoord biletleri genel satışı ise 11 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

KUZEY- SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D - F BLOK: 6.200,00 TL

VIP (MARATON ALT - FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 18.750,00 TL

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Feyenoord arasında oynanacak rövanş maçı 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Feyenoord rövanş maçı EXXEN platformunda canlı yayınlanacak. Maç şifreli yayınlanarak sadece aboneler tarafından izlenebilecek.