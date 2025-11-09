Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Muhtemel 11'ler belli oldu

Ligde 25 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Beşiktaş derbisindeki geri dönüşün ardından seriyi sürdürmek istiyor. İlk galibiyetini geçen hafta alan Kayserispor ise çıkışını güçlü rakibi karşısında pekiştirme peşinde. Maçın yayın bilgileri, muhtemel 11’ler ve istatistikler taraftarlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Şifreli yayın kapsamında verilecek maç, yayın öncesi ve sonrası programlarla birlikte kapsamlı analizlerle ekrana gelecek.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

beIN Sports aboneleri maçı televizyon üzerinden izleyebileceği gibi, platformun web ve mobil uygulamaları aracılığıyla da takip edilebilecek.

FENERBAHÇE KAYSERSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Choboni Stadyumu'nda oynanacak maçta düdüğü Ozan Ergün çalacak. Yardımcı hakemler ve dördüncü hakem atamasıyla birlikte hakem triosu da netleşmiş durumda.

Form grafiğini yükselten Fenerbahçe, üst üste dördüncü galibiyetini hedefliyor. Son haftada ilk 3 puanını alan Kayserispor ise puan serisi başlatmak istiyor. Taraflar arasındaki son iki randevuda Kayseri’de 6-2 Fenerbahçe kazanmış, İstanbul’daki maç 3-3 bitmişti.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Jayden, Archie, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Kerem, Talisca.

Zecorner Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onughka.

FENERBAHÇE'DE KİMLER EKSİK, SAKAT VE OYNAMIYOR?

İsmail Yüksek sarı kart cezası nedeniyle bu maçta yok. Kart sınırındaki Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo sarı kart görürse bir sonraki lig maçında forma giyemeyecek.