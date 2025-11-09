Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bursaspor maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir? Gebzespor ile karşılaşıyor

- Güncelleme:
2. Lig Kırmızı Grup’ta zirve yarışını yakından etkileyen Gebzespor-Bursaspor karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Taraftarlar Bursaspor maçı yayın ve izleme bilgilerini araştırıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta haftanın kritik maçlarından biri Gebze’de oynanacak. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor deplasmanda Gebzespor’a konuk olacak. 

BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gebzespor ile Bursaspor arasındaki mücadele, 9 Kasım Pazar günü canlı yayınla ekranlara gelecek. Karşılaşma Bi Kanal TV ve AS TV’den yayımlanacak. Böylece yeşil-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler maçı televizyon ekranlarından takip edebilecek. 

Bursaspor maçı hangi kanalda,şifresiz nereden izlenir? Gebzespor ile karşılaşıyor - 1. Resim

BURSASPOR MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Gebzespor-Bursaspor maçı Bi Kanal TV ve AS TV ekranlarından şifresiz olarak izlenebilir. 

Müsabakada Fevzi Erdem Akbaş düdük çalacak. Yardımcılıklarını Şükrü Mert ve Mahmut Can Çilkız, dördüncü hakemlik görevini ise Ertuğrul Kösterelioğlu yapacak.

Bursaspor maçı hangi kanalda,şifresiz nereden izlenir? Gebzespor ile karşılaşıyor - 2. Resim

GEBZESPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gebzespor-Bursaspor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 15.00’te başlayacak. Mücadele Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanacak.

Ligin 12. haftasında oynanacak bu mücadele, puan tablosu açısından büyük önem taşıyor. Bursaspor, lider Mardin 1969 Spor’un bir puan gerisinde 25 puanla 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Gebzespor ise 22 puanla 4. basamakta bulunuyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

