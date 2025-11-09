Diyarbakır'da akıl almaz olay! Siroz olan polis hastanede kayboldu
Hakkari'de görev yapan polis memuru İsmail T.'ye siroz teşhisi kondu. Tedavi için Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesine gelen memur kayıplara karıştı.
Hakkari'de görevli polis memuru İsmail T., siroz teşhisiyle 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesine getirildi.
HASTANEDEN KAŞMIŞ
Tedavi gören İsmail T., perşembe günü sabah saatlerinde hastaneden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi.
İsmail T., AFAD, itfaiye, polis Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından hastane bölgesi ve Dicle Nehri'nde aranıyor.
